Hausse tarifaire, descente à la demande, passe Navigo sur iPhone... Voici ce qui va changer dans les transports franciliens à la rentrée

La rentrée arrive à grands pas et avec elle, des nouveautés dans les transports franciliens. Certains projets étaient en cours depuis des années, tandis que d'autres doivent absolument être terminés pour les JO de Paris 2024, comme le souhaite Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) et présidente du Conseil régional d'Île-de-France.

Dans une interview accordée au Parisien, elle annonce ainsi quelques nouveautés comme la généralisation de l'arrêt à la demande. Déjà testé dans d'autres villes françaises, le dispositif sera progressivement mis en place à partir de ce vendredi 1er septembre à Paris et en banlieue. L'arrêt à la demande, déployé à partir de 22h dans l'ensemble des bus RATP, consiste à offrir «la possibilité à toute personne qui le souhaite de descendre entre deux arrêts de bus afin de la rapprocher de sa destination».

IDFM précise que «l'arrêt demandé doit se trouver sur l'itinéraire de la ligne» et que «c'est le conducteur qui décidera du point de descente exact (...) au plus près de la destination à condition que l'arrêt soit bien éclairé, avec une bonne visibilité et un cheminement piéton à proximité». Les conducteurs sont formés à cette nouvelle mesure mais une communication aura tout de même lieu à ce sujet dans les bus.

Des lignes crééEs et des rames rénovées

Dans le cadre des JO, la modernisation des lignes de métro se poursuit également. Ainsi, les rames du métro de la ligne 8 ont entièrement été rénovées. Certaines des rames des lignes 4, 6 et 11 ont aussi été remplacées. Sur la ligne 14, le déploiement de nouveaux métros est toujours en cours avec l'arrivée de voitures automatiques. Plusieurs prolongements de ligne sont aussi prévus.

Parmi eux, celui de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier (Seine-Saint-Denis) avec six nouvelles stations ou celui de la ligne 14 vers Saint-Denis-Pleyel. De son côté, le RER doit lui être prolongé entre Saint-Lazare et Nanterre. En plus de la nouvelle ligne de tram T10, le tram T12, entre Massy et Evry, devrait être prêt d'ici fin 2023.

Le passe Navigo sur l'IPhone

Enfin, les usagers possédant un IPhone pourront bientôt valider leur titre de transport depuis leur téléphone. La mesure doit entrer en vigueur au début de l'année 2024. Actuellement, il est possible de payer un ticket ou son passe depuis un smartphone Android, ce qui n'est pas toujours possible depuis un IPhone. Pour rappel, dès le 21 septembre prochain, il ne sera plus possible d'acheter des carnets de tickets en carton.

Toutes ces nouveautés pourraient amener une nouvelle hausse des tarifs, notamment sur celui du passe Navigo, calquée sur l'inflation. L'augmentation des tarifs doit être votée lors du conseil administratif d’Île-de-France Mobilités (IDFM) en décembre prochain.