Louis Aliot sur l’uniforme à l’école : «Je veux lancer une expérimentation dès le plus jeune âge»

Alors que le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, tiendra ce jeudi 31 août, une conférence de presse sur son projet d'expérimentation de l'uniforme à l'école, il en a dévoilé ce mercredi, certains pans sur le plateau de CNEWS.

Blouse ou uniforme, la question reste entière. Louis Aliot était l'invité de l'Heure des Pros ce mercredi 30 août. Durant son intervention, il a expliqué vouloir «lancer une expérimentation (de l'uniforme) dès le plus jeune âge».

Le maire RN de Perpignan doit tenir ce jeudi, sa conférence de presse sur le port de l'uniforme à l'école, mais a déjà distillé certaines informations. Favorable à sa mise en place, Louis Aliot a cependant estimé que pour ce genre de sujet, «il faut faire participer le corps enseignant et les parents et si je fais cette proposition, c’est pour initier un mouvement d’abord des parents et puis, de voir comment réagit le corps enseignant».

L'élu a insisté sur l'importance de la notion de volontariat dans le cadre d'une telle mesure, puisqu'il permettra «d'avoir une idée du paysage éducatif à la fois local et français».

Une expérimentation de l'uniforme au primaire

Louis Aliot a cependant rappelé que son initiative de tester l'uniforme à l'école ne toucherait qu'aux classes de petite section et du primaire, collèges et lycées dépendant d'autres collectivités.

«Je veux lancer une expérimentation dès le plus jeune âge pour habituer les élèves à être sur un même pied d’égalité», a-t-il expliqué. Le choix de l'uniforme ou de la blouse restera également à la discrétion des établissements volontaires.

L'élu du RN a cependant rappelé que l'uniforme aurait un coût plus élevé que la blouse.

Évoquant le problème de la drogue dans sa ville, Louis Aliot a annoncé que «lors de la conférence de presse que je tiendrai demain sur la tenue uniforme, je parlerai aussi d’une campagne sur la prévention et pédagogie des méfaits de la drogue dans et aux abords des établissements scolaires».