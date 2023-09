Voici les 10 plages où la mer est la plus chaude en France au mois de septembre

A la veille de la rentrée, certaines plages de France sont encore très prisées durant le mois de septembre. Pour ceux qui démarrent leurs vacances à cette période, voici les sites où la mer est la plus chaude pour en profiter.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire de quitter la France pour prendre un bain de mer en septembre. A l’heure, où la plupart des Français se préparent pour la rentrée, les plus chanceux pourront se rendre en Méditerranée, sur les plages de Corse, de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou encore d’Occitanie pour profiter des eaux encore chaudes de ces régions. Le point sur les 10 plages françaises où l'on peut encore se baigner sans attraper froid.

La plage de Palombaggia (corse)

Classée comme l’une des plus belles plages d’Europe, les plus chanceux peuvent se rendre sur l’île de beauté pour se baigner dans ses eaux encore chaude à cette période de l'année.

Située en Corse du Sud, la température de l'eau de la plage de Palombaggia, atteint en moyenne en septembre les 23,4 °C.

Les plages des îles Lavezzi (corse)

A trente minutes en bateau du centre-ville de Bonifacio, l'archipel des îles Lavezzi, regorge des plus belles plages de la région.

Avec son sable fin et son eau turquoise, les températures avoisinent encore les 23,3 °C en septembre.

La plage de Propriano (corse)

Cet incontournable de la Corse du Sud est situé dans le golfe d’Ajaccio.

Cette station balnéaire est idéale durant le mois de septembre car elle sait mettre ses atouts naturels en avant avec ses 4 km de plage sauvage. La température de l’eau est en moyenne de 23 °C, idéal pour prendre des bains de mer en toute tranquillité.

Monaco

Si vous avez prévu de vous rendre dans la principauté de Monaco en septembre, l’eau de son unique plage est encore agréable avec des températures estivales.

Située sur l’avenue Princesse de Grâce, elle est constituée de deux anses et d’un mélange de sable fin de petits gravillons.

Les plages de Nice (alpes-maritimes)

Nice est la seule ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui offre autant de plages à ses visiteurs. En effet, 3,8 km de plages s’étirent le long de la promenade des Anglais.

Malheureusement, pour les adeptes de sable fin, ce n’est pas le bon endroit car elles sont majoritairement remplies de galets. Néanmoins, la température de l’eau reste agréable avec 22,1 °C en moyenne en septembre.

Les plages d’Antibes (alpes-maritimes)

Les plages de sable d’Antibes (Alpes-Maritimes) sont accessibles depuis son port. A l’instar de Nice, Antibes regorge de plages de galets, avec une eau plus profonde et donc plus fraiche.

Pour se baigner dans des eaux chaudes d’environ 22 °C, il vaut mieux privilégier les plages de sable en sortant de la vieille ville d’Antibes.

La plage de Bandol (var)

La plus grande plage de sable de la ville est Renecros. En plein mois de septembre, l'affluence massive de l’été aura disparu et la mer aura retrouvé ses belles couleurs bleues et son sable doré.

Cette baie en contre-bas du centre-ville, permet d’éviter, toutes les nuisances sonores et de profiter d’une eau à 21,7 °C.

Cassis (bouches-du-Rhône)

La plage principale de Cassis est celle de la grande mer. Facilement accessible, elle se trouve au cœur de la commune et au pied de l’ancien château médiéval.

Les vacanciers peuvent profiter d’une baignade surveillée et d’une eau à 21,7 °C en moyenne, en septembre.

La plage de Palavas-les-Flots (hérault)

La plage de Palavas est l’une des plus anciennes stations balnéaires située à proximité de Montpellier.

Elle offre plus de 7 km de plage pour la famille avec des installations sportives. En septembre, la température de l’eau est encore idéale avec ses 21,5 °C.

Sète (Hérault)

La réputation des plages de Sète n’est plus à faire. Accessible à pied depuis le centre-ville, les plages de cette ville de l’Hérault offrent des paysages magnifiques avec un littoral à couper le souffle.

En 2022, Sète a reçu de nouveau le Pavillon Bleu pour six de ses plages (Lazaret, Fontaine, Lido, Baleine, 3 Digues et Castellas). Pour profiter de la fin de l’été, quoi de mieux que de se baigner dans une eau à 21 °C.