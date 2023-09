Cigarettes électroniques : qu’est-ce que la «puff» ?

La «puff» est un type de cigarette électronique jetable, introduit en France en 2021. Véritable révolution dans l’univers de la vape, elle est très prisée par les jeunes par son bas prix et son esthétique colorée. Elle se distingue de la cigarette électronique classique en raison de son côté facile à utiliser.

Pratique et facile d'accès, elle est en pleine expansion chez les jeunes. La «puff» se distingue par son emballage coloré et une variété d'arômes séduisants, tels que bubble gum, cookie ou cola pétillant. Cette version jetable est entrée sur le marché français en 2021 et se caractérise par sa simplicité d'utilisation et de remplacement. Il n'est pas nécessaire de la recharger ni de changer la batterie.

Contrairement à la cigarette électronique traditionnelle, une fois épuisée, elle est tout simplement jetée, ce qui peut se produire en quelques jours en fonction de la fréquence d'utilisation. Même si elle est interdite aux mineurs, elle est aussi largement accessible en raison de son prix abordable de seulement 9 euros et de sa disponibilité chez tous les buralistes.

Vers une interdiction de la «Puff» en France

La Première ministre, Elisabeth Borne, a exprimé, ce dimanche, son inquiétude quant à l'impact de la «puff» sur les jeunes, affirmant que cela les orientait vers le tabagisme.

Alors que l'Académie nationale de médecine la considère comme un «piège sournois», elle n'est toujours pas interdite en France. La «puff» a pourtant plusieurs défauts : elle peut être addictive et elle peut entraîner des inflammations au niveau respiratoire car elle peut contenir jusqu'à vingt milligrammes de nicotine par millilitre, soit la dosé légale autorisée.

Pour rappel, la «puff» est composée de plastique, d'une batterie inflammable et de lithium, occasionnant de fait un risque pour l'environnement.