Élections européennes 2024 : le président du RN Jordan Bardella sera tête de liste

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a confirmé dimanche auprès du Figaro qu'il serait «naturellement» tête de liste de son parti aux élections européennes de juin 2024, comme il y a cinq ans.

Comme une évidence. Jordan Bardella, président du Rassemblement national a assuré qu'il se présenterait aux élections européennes de juin 2024 comme tête de liste de son parti.

«Comme député européen sortant et chef de parti, je conduirai naturellement la liste du Rassemblement national», a déclaré Jordan Bardella qui voit dans ce scrutin une «élection de mi-mandat» et «l’unique occasion pour les Français de sanctionner le gouvernement et de préparer l’après-Emmanuel Macron» avant 2027.

La décision du patron du RN, qui était arrivé en tête du scrutin de 2019 avec 23,34% des voix devant la majorité macroniste (22,42%), ne faisait guère de doute. Il en explique les ressorts par la «répartition des rôles» avec Marine Le Pen, évoquant «un duo complémentaire».

Candidat des «partisans de la puissance» de la France

«Aujourd’hui, il est de ma responsabilité, alors que Marine Le Pen préside notre groupe à l’Assemblée nationale, de mener cette bataille qui sera à la fois nationale et européenne et de faire en sorte que le Rassemblement national remporte ces élections européennes. C’est la dernière marche qui nous sépare du pouvoir», estime-t-il.

Jordan Bardella, qui va prochainement fêter ses 28 ans, se pose en candidat des «partisans de la puissance» de la France, «face aux forces du renoncement qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron». Il compte ainsi rassembler «tous ceux qui pensent que la France est encore une grande nation avec une identité millénaire, une culture, un génie, des frontières et une prospérité à conquérir», explique-t-il.

«La France a été dépossédée de tout ce qui forgeait sa capacité d’action et ce goût pour la grandeur, ce goût pour la puissance, ce goût à la fois pour le passé, pour le présent et pour l’avenir, est partagé au-delà des frontières du Rassemblement national», plaide encore Jordan Bardella.

Parmi les principales forces politiques, les Verts avec Marie Toussaint et le PCF avec Léon Deffontaines ont d'ores et déjà choisi leurs têtes de liste pour le scrutin de début juin 2024. En revanche, la majorité macroniste n'a pas encore fait formellement son choix et, à gauche, les discussions continuent de s'enliser avec LFI qui milite pour une liste commune.