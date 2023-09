François Bayrou : «Le bipartisme est mort, enterré j'espère»

Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS ce dimanche 3 septembre, le président du MoDem François Bayrou s'est exprimé sur l'évolution politique en France, se réjouissant notamment de la fin du bipartisme.

Une évolution pour le bien de la France. Présent sur le plateau de CNEWS lors du Grand Rendez-Vous, le président du MoDem François Bayrou s'est exprimé sur la question de la politique française.

«On est entré enfin de plein pied dans une question centrale qu'on ne traite pas depuis des décennies et qui est celle de la gestion du pluralisme dans un pays comme la France», a expliqué l'homme politique, avant d'indiquer qu'«on continue à vivre avec l'idée qu’il y a deux blocs, les pour et les contre. Or, la France, ce n'est plus ça, ça a profondément changé. Le bipartisme est mort, enterré j'espère, et on a bien fait de le faire».

«J'ai milité beaucoup pour ça et nous sommes maintenant devant l'obligation de reconnaître que la société française a des sensibilités différentes», a poursuivi François Bayrou, avant d'évoquer ses rencontres avec le président de la République, Emmanuel Macron.

«Il se trouve que j'ai, au cours des années, beaucoup parlé de ce sujet avec Emmanuel Macron et que toutes les tentatives qu'il a faites, le grand débat, le Conseil de la refondation et cette initiative de Saint Denis, toutes ces initiatives allaient dans le même sens : essayer de saisir le pouls vivant du pays pour que les gens de la base, qui ont des identités politiques différentes, puissent se reconnaître dans le rapport avec les pouvoirs», a-t-il conclu.