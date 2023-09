Montpellier : une cérémonie de mariage interdite par le maire après des débordements lors du cortège

Le maire de Montpellier (Hérault), Michaël Delafosse, a décidé ce samedi 2 septembre d’interdire un mariage à la suite d’«importants débordements» dans le cortège des véhicules, à l’origine d’une interruption du trafic sur l’A709.

Ils devaient se marier ce samedi. En raison d’«importants débordements» qui ont conduit au blocage de l’A709 ce samedi, le maire de Montpellier (Hérault) Michaël Delafosse a pris la décision d’annuler la cérémonie de mariage d’un couple prévue au Domaine de Grammont.

En effet, comme l'a rapporté France Bleu Hérault, d'après la municipalité, avant le début de la cérémonie, le cortège d’une trentaine de voitures a fortement perturbé la circulation. Et pour cause, le trafic sur l'A709 a été interrompu, «en mettant en danger de nombreux usagers de la route ainsi que des piétons», selon un communiqué de la mairie.

Une mesure prise conformément à la loi

Dénonçant des «rodéos motorisés» et l’utilisation de feux d’artifice dans ce même communiqué, la mairie a avancé qu’il s’agissait d’une entrave au Code de la route. De plus, la charte des mariages adoptée en 2020 et signée par les deux époux prévoit quant à elle que tout trouble à l’ordre public peut justifier l’annulation de la célébration.

«Les débordements qui se sont produits ce jour ont ainsi entraîné l’application de l’arrêté réglementant le bon déroulement des cérémonies de mariages civils et Michaël Delafosse, maire de la Ville de Montpellier, a donc pris la décision d’interdire la célébration de ce mariage», a conclu la mairie.