Rassemblement évangélique en Moselle : pourquoi les habitants et élus s'y opposent-ils ?

Ce dimanche 3 septembre, quarante mille personnes sont attendues sur la base militaire désaffectée de Grostenquin (Moselle), pour participer au rassemblement d'une association évangélique de gens du voyage. L'événement, qui prendra dans une semaine, inquiète de nombreux habitants et élus lorrains.

L'événement, organisé par la structure «Vie et Lumière», doit ainsi se dérouler sur la base désaffectée de Grostenquin (Moselle).

Or, depuis le début de la semaine, la Moselle est le théâtre d'un véritable défilé de caravanes. En juillet dernier déjà, des élus lorrains s'étaient réunis pour clamer leur opposition à ce rassemblement.

«J'ai peur pour ma famille»

L'événement inquiète les habitants et les élus lorrains en raison de faits d'insalubrité pointés lors des précédentes éditions. De nombreuses plaintes pour «dégradations, menaces sur les personnes et vol» avaient été déposées ce qui explique les craintes actuelles.

Un autre problème se pose : celui de l'eau. «Je crains le pire. On parle des démarchages, des incivilités et de l'hygiène, mais on a un problème qui est encore plus important, c'est l'eau. Nous avons un syndicat d'eau sur le territoire de Grostenquin qui est en capacité de fournir quinze à vingt mille habitants. Là, on va en accueillir quarante (mille) de plus», expliquait Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold (Moselle), sur CNEWS. En juillet dernier, le responsable disait avoir pris un arrêté interdisant «le stationnement de résidences mobiles» sur l'ensemble de l'agglomération.

De son côté, Patrick Seichepine, le maire de Grostenquin, espérait aussi faire interdir le rassemblement «Il faut le vivre pour le comprendre, quand ils sont tous autour de votre maison. J'ai peur pour ma famille.» Malgré toutes ces peurs, l'État a décidé de laisser l'événement se dérouler à Grostenquin.