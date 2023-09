Santé : Elisabeth Borne annonce l'interdiction prochaine de la «puff», la cigarette électronique jetable

Invitée sur RTL ce dimanche 3 septembre, Elisabeth Borne a déclaré que la cigarette électronique jetable, plus connue sous le nom de «puff», sera bientôt interdite en France, dans le cadre d'un plan national de lutte contre le tabagisme.

Vers une interdiction pour réduire les «mauvaises habitudes». La Première ministre Elisabeth Borne, invitée de RTL ce dimanche 3 septembre, a annoncé la mise en place d’un plan national de lutte contre le tabagisme, avec la «puff», la cigarette électronique jetable aux goûts fruités, dans son viseur.

Durant son entrevue, la Première ministre a annoncé que ce plan national présenté comprendra l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, les puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes».

Des goûts destinés aux plus jeunes

«On peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine. Mais c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Ensuite, c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme et il faut arrêter cela», a-t-elle ajouté.

Prisée des jeunes pour ses couleurs vives, ses goûts sucrés ou fruités et son prix, la puff se distingue des cigarettes électroniques classiques par son prix modique, l’impossibilité de la recharger en e-liquide, et son taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg/ml.

la «Puff» déjà interdite chez certains voisins

Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande ont déjà amorcé une telle interdiction de ces petits tubes arrivés en France en 2021 et qui proposent jusqu’à 500 bouffées de nicotine. En plus de l’aspect sanitaire, l’aspect écologique est également important : bien que jetables, les puffs sont en plastique et possèdent une batterie au lithium non-recyclable.

En avril dernier, dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de médecins, tabacologues et défenseurs de l’environnement avait appelé à l’interdiction de la puff.

Un appel qui avait été entendu par l’exécutif, puisque l’ancien ministre de la Santé François Braun avait ouvert, en mai, la porte à une interdiction imminente de la cigarette électronique.