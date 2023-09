«Je pensais que c’était une robe» : deux lycéennes renvoyées chez elles pour port de l'abaya à Nanterre

Alors que l'interdiction de l'abaya est entrée en vigueur ce lundi 4 septembre dans les écoles, deux lycéennes scolarisées à Nanterre (Hauts-de-Seine) ont été renvoyées chez elles en raison de leur tenue.

Rentrée sous haute vigilance au lycée Joliot-Curie de Nanterre (Hauts-de-Seine). Le proviseur, les médiateurs de la ville, la police et des membres de l’équipe municipale étaient sur le terrain pour accueillir les élèves ce lundi pour la rentrée. Ils ont veillé à ce qu’aucun étudiant ne brave l’interdit d’entrer avec une abaya ou un qamis dans l’établissement.

Malgré tout, deux élèves ont tenté de venir au lycée Joliot-Curie ce lundi vêtues d’une abaya. Ces dernières se sont justifiées sur leur tenue en assurant au micro de CNEWS porter «seulement des robes» avant de pénétrer dans l’établissement.

Elles ont réagi à une potentielle obligation de changer de tenue pour entrer dans leur lycée. «On ne sait pas, on se pose la question. On n’espère pas. Normalement, non», ont réagi les deux jeunes femmes. Si tel était le cas, les deux lycéennes ont assuré qu’elles rentreraient au sein de leur domicile car elles se retrouveraient dans l’impossibilité de se changer.

A l’issue de cette interview, elles ont pu pénétrer dans l’établissement. Elles ont néanmoins été rapidement écartées du groupe, accompagnées de la proviseure, du proviseur-adjoint et de la CPE afin d’être emmenées chacune dans une salle pour engager le dialogue. Les deux lycéennes ont finalement été raccompagnées vers la sortie quelques minutes plus tard.

«Je suis choqué qu'on me recale comme ça de ma rentrée»

«Je suis déçu. Je pensais que c’était une robe. Je ne m’attendais pas à ça, c’était qu’une robe», a réagi la première lycéenne au micro de CNEWS après son exclusion.

«Je me suis toujours habillée comme ça, ça n’a jamais dérangé, à part l’année dernière où ça a commencé à déranger un petit peu. Je suis choquée qu’on me recale comme ça de ma rentrée juste pour une robe et qu’on me dise que je ne suis pas habillée correctement. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit qu’il n’y avait aucun problème avec ma tenue. Je trouve que ma tenue est correcte», a commenté la seconde lycéenne sur CNEWS.

Ces deux jeunes filles sont donc rentrées chez elles pour se changer. Leurs parents ont été prévenus. Elles recevront dans les prochains jours une circulaire du ministère de l’Éducation nationale.