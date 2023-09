«J'ai entendu "crac" dans mon crâne» : frappée à coups de pied-de-biche, cette victime de violences conjugales dénonce le traitement défaillant de la justice

Un témoignage édifiant. Frappée au crâne à coups de pied-de-biche par son ex-conjoint, une victime de violences conjugales dénonce ce mardi sur CNEWS le traitement défaillant de la justice dans certaines affaires de ce type.

Victime de violences conjugales pendant des années, Barbara a décidé de briser le silence. En 2020, après trois plaintes classées sans suite, elle était agressée à coups de pied-de-biche par son compagnon.

«J'ai senti quelque chose taper sur mon crâne. Ca m'a sonné, je suis tombée à la renverse. Et puis un deuxième coup et un troisième où j'ai mis ma main et ça a fendu. J'ai entendu "crac" dans mon crâne et j'ai pensé que c'était une bouteille et en fait non le "crac" c'était mon crâne», raconte-t-elle à CNEWS.

Condamné à quatre mois de prison ferme, l'auteur des faits ne sera pourtant jamais incarcéré.

Nouvelle agression trois ans plus tard

Pire. Alors qu'il avait interdiction de s'approcher de Barbara, il déménagera près de chez elle trois ans plus tard avant de l'agresser à nouveau.

Une situation tragique dont Barbara veut se servir pour faire changer les choses. «Mon but c'est que ça avance pour tout le monde, et surtout pour les personnes violentées, qui sont toujours des victimes de ces personnages parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils font semblant d'être soignés et qu'au final la justice n'a pas les moyens de les suivre», souligne-t-elle.

Et de poursuivre : «c'est quand même extraordinaire qu'il ait pu faire tout ça alors qu'il avait une épée de Damoclès absolument énorme au-dessus de la tête».

Cette fois, son ex-compagnon a écopé d'une peine de 18 mois ferme. Du répit pour Barbara, qui redoute tout de même sa future libération».

Quatre ans après le Grenelle des violences conjugales, les chiffres restent édifiants. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022. Les tentatives d'homicides conjugaux ont par ailleurs augmenté de 45%, avec 366 faits relevés.

Très récemment, le 31 août, une policière a été tuée en pleine rue «à coups d'objets contondant» par son ex-compagnon.