Paris : un camp de près de 500 migrants évacué à Stalingrad

Les autorités ont procédé ce mardi 5 septembre à l’évacuation d’un camp de près de 500 migrants au niveau du metro Stalingrad. La quasi-totalité de ces personnes ont été mises à l’abri dans des structures en Île-de-France et en région.

Une opération collectivement menée. En collaboration avec la préfecture de police, la préfecture de la région d’Île-de-France a procédé à l’évacuation d’un camp de migrants de près de 500 personnes, qui dormaient à la rue, ce mardi.

Communiqué



et du @prefpolice ont procédé ce mardi 5 septembre à une opération de mise à l’abri de 488 personnes au niveau du boulevard Stalingrad.







Parmi les personnes prises en charge figurent des réfugiés principalement originaires d’Afghanistan, et de la corne de l’Afrique (Soudan, Erythrée, etc.) ont détaillé le préfet de la région Île-de-France et la préfecture de police, dans un communiqué publié le jour même.

Parmi eux, 93 personnes ont été orientées vers des structures d’accueil temporaires en dehors de l’Île-de-France tandis que 395 autres ont été accueillies en Île-de-France. Vingt personnes en famille ont par ailleurs refusé une prise en charge.

«Les structures d’accueil temporaires mises en place dans les régions sont des lieux d’hébergement, où les personnes mises à l’abri bénéficient avec leur accord d’une évaluation de leu situation administrative, ainsi que d’un accompagnement social et sanitaire», a expliqué le document officiel.

En 2023, 4.301 personnes ont été mises à l’abri, après 25 opérations similaires. Chaque nuit en Ile-de-France, plus de 12.000 personnes en situation de précarité sont prises en charge par l’État concernant leur hébergement.