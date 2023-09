Météo : voici les 45 départements en vigilance jaune «canicule» ce mercredi

Dans son bulletin prévisionnel relayé en fin de journée ce mardi, Météo-France a placé 45 départements français en vigilance jaune canicule pour ce mercredi 6 septembre. L'Hexagone est concernée par un épisode de chaleur tardif qui devrait durer toute la semaine.

Une semaine complète placée sous le signe des fortes chaleurs en France. Ce mercredi 6 septembre, 45 départements ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France, avec des pics à 37° C attendus localement en métropole.

Sont concernés l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Cantal, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Sarthe, l'Eure, le Val-d'Oise, Paris, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Yonne, le Loiret, le Lot, le Loire-et-Cher, la Creuse, La Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Rhône, la Manche, le Calvados, la Nièvre, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Finistère et la Seine-Maritime.

L'organisme public de prévision a précisé qu'une aggravation, à savoir un placement de certains départements en vigilance orange canicule, «ne peut être totalement exclue» dans les prochaines heures. D'après Météo-France, la vague de chaleur qui s'abat sur le sol français cette semaine est due à une goutte froide sur le Portugal, qui dirige «une masse d'air très chaud» sur le territoire français.

Jusqu'à 37°C attendus dans le centre mercredi

D’après les prévisions faites par Météo-France, ce mercredi sera marqué par de fortes températures, avec «31 à 35 degrés du Sud-Ouest à l'intérieur de la Bretagne et au Centre, jusqu'à 35 à 37 degrés par endroits».

«En bord de Méditerranée et sur les côtes de Manche, on attend entre 23 et 30 degrés», a ajouté l’organisme. Ce dernier a précisé que le thermomètre devrait varier entre 30 et 35 degrés sur la plupart des régions françaises ce mercredi, allant «jusqu'à 36 degrés localement de la Charente au Poitou et au Centre, voire à l'ouest de la Bourgogne».

Pour rappel, le lundi 4 septembre a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l’Hexagone pour un mois de septembre, avec un indicateur thermique national qui a atteint 25.1° C selon Météo-France.