Sondage : près de 7 Français sur 10 favorables au recours à l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 6 septembre, 67% des Français se disent favorables au recours à l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue.

Les chiffres du parquet de Marseille sont tragiques : au 1er septembre, plus de 40 personnes sont mortes dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Soit plus que durant toute l'année 2022. Dans ce contexte, un sondage de l'institut CSA pour CNEWS indique que 67% des Français sont favorables au recours à l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue.

Dans le camp opposé, 32% des personnes consultées estiment qu'il n'est pas pertinent de faire appel aux militaires français dans ce cas-là. Certains interrogés (1%) ont quant à eux choisi de ne pas se prononcer sur le sujet.

Le genre des sondés ne fait pas grande différence puisqu'à la question «Pour lutter contre les trafiquants de drogue, faut-il faire appel à l'armée ?», femmes et hommes répondent de manière similaire : 68% de «oui», 31% de «non» et 1% qui ne se prononce pas pour les premières, contre 65% de «oui» et 32% de «non» pour les seconds.

Cette même proportion est observée dans les différentes classes d'âge, avec 67% de «oui» et 33% de «non» chez les moins de 35 ans, 69% de «oui», 30% de «non» et 1% qui ne se prononce pas chez les 35 à 49 ans, ou encore 66% de «oui», 33% de «non» et 1% qui ne se prononce pas chez les 50 ans et plus. La part des «contre» est la plus importante chez les 18-24 ans, à 37%.

Parmi les catégories socioprofessionnelles, l'idée de faire intervenir l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue a le plus de succès du côté des CSP- (71%). Les CSP+ (67%) et Inactifs (63%) sont eux aussi majoritairement favorables à cette mesure.

La proximité politique des sondés montre que la part des «pour» est largement plus importante à droite. Elle s'élève à 82% du côté des sympathisants du Rassemblement national et de Reconquête, à 79% chez ceux des Républicains.

A gauche, le Parti socialiste et les écologistes sont respectivement favorables à cette idée à 61 et 68%, mais la question est moins tranchée du côté de La France insoumise, avec 51% de «pour» et 49% de «contre». Légèrement plus divisés eux aussi, les sympathisants du parti présidentiel veulent faire appel à l'armée à 57%.

Ce lundi 4 septembre, un collectif d'habitants des quartiers Nord de Marseille a saisi la justice administrative, assignant l'Etat pour le contraindre à agir contre le trafic de stupéfiants et la violence subis au quotidien.

Ils ont déposé un référé-liberté listant 17 demandes, parmi lesquelles le retour de la police de proximité et le renforcement des moyens alloués à la douane pour empêcher l'entrée de la drogue et des armes dans le port de Marseille.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne sur panel les 5 et 6 septembre, auprès d'un échantillon national représentatif de 1.017 personnes.