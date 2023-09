Météo : voici les 45 départements en vigilance jaune «canicule» ce jeudi

Météo-France a placé 45 départements français en vigilance jaune canicule pour ce jeudi 7 septembre. L'Hexagone est concernée par un épisode de chaleur tardif qui devrait durer toute la semaine.

Une semaine complète placée sous le signe des fortes chaleurs en France. Le ciel restera très lumineux jeudi et souvent bien ensoleillé sur l'Hexagone, toujours sujet aux grosses chaleurs avec 45 départements placés en vigilance jaune canicule, selon les prévisions de Météo-France.

Ces départements se situent dans une zone comprise entre la Seine-Maritime, le Jura, le Tarn-et-Garonne et la Gironde, selon le service de météorologie.

Quelques brumes seront possibles sur le Nord-Pas-de Calais en tout début de journée. Sur l'ouest du pays, le voile de nuage sera plus épais. Quelques averses localisées se déclencheront sur les Pyrénées en cours d'après-midi.

Le vent d'autan ne soufflera plus que sur les hauteurs du Tarn.

Au petit matin, on attend entre 11 et 16 degrés sur le Nord-est, 14 à 20 degrés ailleurs. Les maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés sur le littoral de la Manche, 29 à 34 degrés sur le reste du pays, voire 35 à 37 degrés du Poitou au Centre.

Pour rappel, le lundi 4 septembre a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l’Hexagone pour un mois de septembre, avec un indicateur thermique national qui a atteint 25.1° C selon Météo-France.