Reconquête : civilisation, élections européennes... Le parti d'Eric Zemmour fait sa rentrée politique ce jeudi

Le parti Reconquête, présidé par Eric Zemmour fait sa rentrée politique à partir de ce jeudi 7 septembre, à l’occasion de son université d’été, organisée à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Avenir de l’Europe et de la France, immigration et civilisation... Reconquête veut imprimer sa marque en cette rentrée politique. A compter de ce jeudi 7 septembre et jusqu'à dimanche, le parti présidé par Éric Zemmour réunit ainsi militants et représentants à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) à l’occasion de son université d’été.

Selon une source du parti à CNEWS, les deux premières journées seront «réservées à la formation, à la fois des jeunes mais aussi aux cadres et des élus» du parti.

Différents thèmes seront abordés lors des formations, conférences et ateliers organisés, afin de définir la stratégie globale du parti pour les prochaines échéances électorales à venir, ainsi que porter les différents sujets de société qui préoccupent Reconquête.

Autant de thèmes qui seront sans doute rappelés par Eric Zemmour lui-même ce jeudi, ce dernier étant l'invité de Sonia Mabrouk dans La Grande Interview de La Matinale de CNEWS.

Chers amis, je me réjouis de vous retrouver pour notre rentrée politique à l’Université d’été de @Reconquete_off !





Je vous attends du 7 au 10 septembre à Gréoux-les-Bains pour ce grand événement annuel à vos côtés.





— Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 28, 2023

Ces thèmes et idées seront également et à n'en pas douter portées de même par les cadres du parti, tels que Nicolas Bay, Guillaume Peltier, ou encore Marion Maréchal.

Cette université d'été sera en outre marquée par la conférence de l’essayiste Laurent Obertone sur le thème «La France à la veille d’une guerre civile ?», le samedi 9 septembre à 20h. Mais c'est le meeting de clôture d'Eric Zemmour, dimanche prochain, qui devrait retenir plus particulièrement l'attention médiatique.

Le cap sur les Européennes

Absent à l’Assemblée nationale, faute de députés, Reconquête compte à présent sur les élections européennes de l'an prochain pour s’implanter. Après avoir annoncé que Marion Maréchal sera la tête de liste pour 2024, Eric Zemmour entend bien imposer son idée «d’Europe civilisationnelle».

La tâche s’annonce cependant ardue pour l’ancien polémiste. Selon un sondage Ifop pour le JDD, Reconquête serait crédité entre 6,5 et 7% des intentions de vote au scrutin de juin 2024. Au sein de la «famille nationale», le RN capitaliserait une grande partie de l’électorat et terminerait loin devant avec près de 25% des voix.

Comme lors de la dernière présidentielle, les partis présidés par Jordan Bardella et celui d’Eric Zemmour feront, une nouvelle fois, campagne à part, malgré la volonté du président de Reconquête de mettre en place une «union des droites».