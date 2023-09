Coupe du monde de rugby 2023 : un appel à la grève lancé dans les TER en PACA

Des perturbations sur les lignes TER sont à prévoir en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) pour ce premier week-end de Coupe du monde de rugby, en raison d'une grève des cheminots. Ces derniers ont dénoncé «des effectifs insuffisants» et «un service public en déclin».

Une Coupe du monde menacée par les grèves. Plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève sur le réseau des Trains Express Régionaux (TER) de la SNCF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), notamment ce week-end, alors que deux matchs de la Coupe du monde de rugby sont prévus au stade Vélodrome de Marseille.

Les syndicats FO et CGT, qui avaient déposé un préavis de grève dès cet été, ont appelé les conducteurs de trains à faire grève samedi 09 septembre et dimanche 10 septembre. Ils ont notamment pointé du doigt «des effectifs insuffisants» et «un service public en déclin».

Des «négociations au point mort»

Suite à la procédure de «déclaration d'intention individuelle» de grève, requise 48 heures avant le début d'un mouvement, «95% des conducteurs TER de Marseille» ont signalé leur participation, a déclaré Ali-Jean Boualam, secrétaire régional FO Cheminots PACA, à l’AFP. Il critique, entre autres, la direction de l'entreprise et des «négociations au point mort».

Un autre mouvement, qui a débuté mercredi soir à l'initiative de Sud-Rail, a été initié par le personnel du principal poste d'aiguillage de la gare Saint-Charles de Marseille, qui a réclamé une prime de «grand poste». Les grévistes ont décidé de prolonger leur mouvement au moins pour le week-end, selon Alexandra Rodriguez, de Sud-Rail.

La direction régionale de la SNCF a indiqué que le trafic était «très légèrement perturbé» par ces deux mouvements, avec 85% des trains de la région circulant normalement, en excluant les trains grandes lignes, qui ne sont pas concernés.

600.000 visiteurs étrangers attendus

Dans un communiqué, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a vivement critiqué ces grèves, les qualifiant de «honte» et accusant les grévistes de vouloir «gâcher un événement unique et festif» pour des motifs «catégoriels». Il a souligné les «près de 700 millions d'euros investis chaque année par la Région dans les TER», et que la priorité commune de la région et de la SNCF était de minimiser les perturbations sur les «lignes moins fréquentées» et de garantir les déplacements vers et depuis les matchs, notamment avec les trains supplémentaires déjà prévus.

Les représentants syndicaux interrogés n'ont pas exclu que les mouvements de grève se poursuivent ou reprennent à l'occasion de la visite du pape à Marseille, prévue les 22 et 23 septembre. Pour rappel, la région PACA accueille dix matchs de la Coupe du Monde de rugby à Marseille et Nice, et prévoit la venue de 600.000 visiteurs étrangers à cette occasion.