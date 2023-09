Propos sur la Shoah : Mahmoud Abbas déchu de la plus haute distinction de la Ville de Paris

En raison de ses propos polémiques sur la Shoah, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est vu retirer la plus haute distinction de la mairie de Paris.

Une décision ferme d'Anne Hidalgo. La maire de Paris a retiré au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, la médaille Grand Vermeil pour avoir «justifié l'extermination des juifs d'Europe», a indiqué, vendredi 8 septembre, la mairie à l'AFP.

«Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah, vous ne pouvez donc plus vous prévaloir de cette distinction», a écrit l'édile dans une lettre adressée à Mahmoud Abbas, jeudi, pour justifier ce retrait de la plus haute distinction de la capitale française.

Dans un courrier adressé ce soir à Mahmoud Abbas, @Anne_Hidalgo lui annonce qu'il ne peut plus se prévaloir de la Médaille Grand Vermeil de Paris.





Cette décision importante honore Paris et l'engagement constant de la ville contre l'antisémitisme. pic.twitter.com/7Dy2ImXfDS — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) September 7, 2023

La lettre avait été publiée jeudi dans la soirée sur X (anciennement Twitter) par Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Des propos choquants sur la Shoah

Mahmoud Abbas avait prononcé fin août un discours à Ramallah, en Cisjordanie occupée, dans lequel il avait notamment affirmé qu'«Hitler n'a pas tué les juifs parce qu'ils étaient juifs», et que l'ancien chancelier du Reich «a dit qu'il combattait les juifs parce qu'ils étaient usuriers et liés à l'argent».

«Vous avez (...) justifié l'extermination des juifs d'Europe pendant la Seconde guerre mondiale avec une volonté manifeste de nier le génocide» perpétré par l'Allemagne nazie, a poursuivi Anne Hidalgo, pointant «le révisionnisme et le négationnisme» de ces propos.

Mercredi, Anne Hidalgo avait condamné «avec la plus grande fermeté» les «propos antisémites tenus par Mahmoud Abbas» sur X, sans mentionner la distinction remise au président de l'Autorité palestinienne en 2015 lors d'une visite à Paris.

Le président du Crif Yonathan Arfi a déclaré que cette décision d'Anne Hidalgo «honore Paris et l'engagement constant de la ville contre l'antisémitisme».