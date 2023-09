Sainte-Soline : 9 militants anti-bassines jugés ce vendredi à Niort

Neuf militants anti-bassines, dont des responsables syndicaux, doivent être jugés ce vendredi 8 septembre à Niort (Deux-Sèvres). Ils sont notamment poursuivis pour l’organisation des manifestations interdites de Sainte-Soline.

Ils vont se succéder à la barre à partir de 13h30 ce vendredi. Neuf militants anti-bassines sont jugés devant le tribunal correctionnel de Niort (Deux-Sèvres).

Cinq prévenus (Benoît Feuillu et Basile Dutertre, militants des Soulèvements de la Terre, Benoît Jaunet et Nicolas Girod, représentants de la Confédération paysanne, ainsi que Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci) sont poursuivis pour la manifestation du 25 mars qui avait donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

Trois d'entre eux sont aussi jugés pour un rassemblement interdit sur le même site, le 29 octobre 2022, de même que deux syndicalistes de la CGT et de Solidaires, David Bodin et Hervé Auguin.

Les deux manifestations avaient été interdites par la préfecture des Deux-Sèvres. Tous encourent six mois d'emprisonnement, en plus de peines complémentaires pouvant aller jusqu'à la privation des droits civiques, conformément à ce qu'avait indiqué fin juin le parquet de Niort après leur convocation à la gendarmerie.

Le périmètre autour du tribunal bloqué

Lors d'un point presse donné lundi, Julien Le Guet, connu pour être également un délégué CGT, a dénoncé «un procès politique», estimant que «c’est la première fois depuis longtemps que des responsables syndicaux vont comparaître en justice pour leur implication dans une lutte écologiste», selon des propos relayés par la Nouvelle République.

Si les militants pourront compter sur le soutien de Marine Tondelier, Secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, et sur celui de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, l'ambiance ce vendredi s'annonce quoi qu'il en soit électrique.

Preuve que la tension est palpable, un important dispositif de sécurité a été mis en place autour du tribunal de Niort, alors que les opposants aux bassines agricoles ont déjà annoncé un rassemblement le même jour dans le centre-ville.

Ils pourraient être galvanisés par la récente décision du Conseil d'Etat qui, le 11 août dernier, avait décidé de suspendre la dissolution des Soulèvements de la Terre en référé. La préfète des Deux-Sèvres a dans ce contexte pris un arrêté autorisant la captation d’images par moyens aériens sur la commune de Niort.