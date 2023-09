Ouigoswap : que vaut la plate-forme de revente de la SNCF ?

Depuis plusieurs mois maintenant, la SNCF a lancé «Ouigoswap», une plate-forme qui permet aux clients de revendre leurs billets de trains. Mais est-ce une bonne affaire ?

Une vraie solution ? La plate-forme «Ouigoswap», lancée il y a quelques mois par la SNCF, permet de revendre son billet de train en cas d’imprévus. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées.

Tout le monde a déjà dû faire face à un imprévu et décaler ou annuler son voyage en train. Face à cette problématique, la SNCF a créé Ouigoswap pour que les clients de sa compagnie low-cost Ouigo puissent revendre leurs billets, jusqu’à une heure avant le départ.

Une solution qui parait parfaite mais ce n’est pas totalement le cas. En effet, une commission de 20% est prélevée par Ouigo lors de la revente, afin de couvrir les frais de distribution et le bon fonctionnement de la plate-forme.

Autre inconvénient, le paiement n’est pas effectué sur votre compte bancaire mais sous forme de bons d’achats, valables un an. Ces bons ne sont d’ailleurs utilisables que sur le site ou l’application de Ouigo. Ils ne fonctionnent pas non plus pour les autres lignes de la SNCF.

Enfin, si le billet remis en vente sur la plate-forme ne trouve pas preneur, le vendeur ne reçoit aucune compensation, ni remboursement du billet.

D’autres solutions ?

Si vous avez juste besoin de décaler votre trajet, vous pouvez recourir à l’option «Ouigoflex». Elle permet d’échanger ses billets à une date ultérieure, jusqu’à trente minutes avant le départ.

Cette solution a également des défauts, il faut penser à souscrire à cette option dès l’achat initial des billets et débourser 9 euros.

Autre alternative, il est également possible de procéder à un simple échange, disponible sans option préalable, pour la somme de 19 euros. Néanmoins, la différence tarifaire entre l’ancien et le nouveau billet reste à charge du voyageur.