Sondage : 9 Français sur 10 approuvent la démarche de Bernard Arnault d'avoir donné 10 millions d'euros aux Restos du Cœur

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce lundi 11 septembre, 89% des Français saluent le don de 10 millions d'euros accordé aux Restos du cœur par Bernard Arnault et sa famille.

Réagissant à l'appel à l'aide des Restos du cœur, en difficultés financières, Bernard Arnault et sa famille ont annoncé faire don de 10 millions d'euros à l'association.

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, publié ce lundi, la démarche du propriétaire de LVMH est jugée positive par 89% des Français.

A noter que 72% des sondés affirment parfaitement savoir qui est Bernard Arnault, 13% le connaissent sans pouvoir précisément dire de qui il s'agit, tandis que 15% ne savent pas qui il est. Parmi ceux qui l'identifient clairement, plus de la moitié des personnes interrogées indiquent avoir une image «plutôt bonne» du milliardaire (56%), voire «très bonne» (16%). Respectivement 18 et 10% des interrogés disent avoir une image «plutôt mauvaise» ou «très mauvaise» de Bernard Arnault.

Quoi qu'il en soit, son don aux Restos du cœur est jugé positif par le plus grand nombre et dans toutes les classes d'âge. Ceux qui jugent la démarche négative sont les plus nombreux chez les 18-24 ans mais reste une minorité, à 17%. L'aide apportée à l'association par Bernard Arnault est la plus saluée par les 50-64 ans, à 92%.

L'unanimité est presque atteinte dans toutes les catégories socioprofessionnelles puisque les CSP+, CSP- et Inactifs applaudissent respectivement la démarche du propriétaire de LVMH à 87, 92 et 88%.

La question semble même faire oublier les clivages politiques puisqu'à gauche (85%) comme à droite (90%) la proportion de personnes jugeant le don de Bernard Arnault «positif» est proche de celle observée au global. Dans le détail, à droite, elle atteint son maximum du côté des électeurs de Reconquête (97%), suivis de près par ceux des Républicains (94%).

A gauche, elle se hisse à 89% au Parti socialiste et retombe à 80% du côté de la gauche radicale. C'est au sein de ce dernier groupe que la part de ceux qui jugent la démarche de Bernard Arnault «négative» apparaît la plus élevée, à 19%. Le parti présidentiel, de son côté, salue ce don à hauteur de 95%.

Parmi les sondés qui ont affirmé savoir qui est Bernard Arnault, 65% indiquent que son don aux Restos du cœur ne change pas l'image qu'ils avaient de lui auparavant. A contrario, 30% portent un regard plus positif qu'avant sur le milliardaire, tandis que c'est l'inverse pour 4% d'entre eux.

La GAUCHE dénonce une «opération de communication»

Si le don de Bernard Arnault a pu faire polémique, certaines voix à gauche la qualifiant, par exemple, d'«opération de communication», c'est notamment parce que ses détracteurs l'accusent concrètement de ne pas payer sa juste part d'impôts en France.

Parallèlement, une rumeur sur une possible défiscalisation du don de Bernard Arnault aux Restos du cœur a très vite enflé sur les réseaux sociaux, quand bien même la famille Arnault a assuré que son don ne donnera lieu «à aucune contrepartie, ni aucune défiscalisation».

De son côté, la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a remercié «Bernard Arnault et sa famille pour leur soutien exceptionnel». Elle était d'ailleurs présente, mardi 5 septembre, lorsqu'Antoine et Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault, se sont rendus au siège des Restos du cœur pour matérialiser leur don de 10 millions d'euros à l'association.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne sur panel les 7 et 8 septembre, auprès d'un échantillon national représentatif de 1.012 personnes.