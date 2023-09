Eglise catholique : les états généraux du patrimoine religieux s’ouvrent ce mardi

Afin de préserver le patrimoine religieux français, des états généraux, lancés à l’initiative de l’Église catholique, s’ouvrent ce mardi 12 septembre.

Faire un état des lieux du patrimoine religieux en France : c’est l’objectif des états généraux lancés ce mardi 12 septembre par l’Église catholique. Cette démarche a pour ambition de faire un point de situation sur l’état du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel des églises françaises, et de trouver des solutions pour préserver au mieux cet héritage. Ces états généraux auront pour premier objectif d’établir des chiffres sur le patrimoine, en mettant à jour les dernières données de l’enquête «État des lieux des églises en France» datant de 2015, initiée par les évêques de France.

«Nous souhaitons interroger les chiffres, en conduisant des auditions, un peu sur le modèle parlementaire. Cela nous permettra de recueillir les avis de ceux qui sont au plus proche du terrain : acteurs engagés dans la sauvegarde, la protection et la valorisation de ce patrimoine. Il ne s’agira pas de décider d’en haut de ce qui est possible ou non», a expliqué dans une interview à La Croix le père Gautier Mornas, directeur du département art sacré de la Conférence des évêques de France.

«Ces états généraux devraient permettre de mettre en perspective l’extrême diversité des usages déjà existants : accueil de soupes populaires, accueil des pèlerins, points de relais culturels… C’est pour moi l’immense intérêt de cette enquête : identifier ce qui existe déjà pour nous donner des lignes directrices pour l’avenir», a-t-il ajouté.

Des financements pour préserver les églises

En juin dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de renforcer la préservation du patrimoine religieux, notamment en augmentant le nombre de sites cultuels classés monuments historiques. Selon une information d’Europe 1, cette semaine, marquée par les Journées du patrimoine samedi et dimanche, Emmanuel Macron doit annoncer un nouveau soutien de l’État en faveur du patrimoine religieux des communes de moins de 10.000 habitants.

Le gouvernement envisagerait par ailleurs de lancer une souscription publique, sur le modèle de celle lancée pour les travaux de Notre-Dame de Paris, afin de financer l’entretien des édifices religieux. Une idée qui semble séduire la Conférence des évêques de France. «Je suis très sensible à cette idée : je pense qu’elle pourrait susciter une réponse extrêmement positive de la part des Français, qui témoigneraient ainsi d’une manière ferme et forte de leur attachement au patrimoine religieux. (…) Peut-être que cette idée pourrait être prolongée par la création d’une fondation du patrimoine religieux», a ajouté le père Gautier Mornas.

La France compte environ 100.000 édifices religieux, dont 40.000 appartiennent aux communes, et 15.000 protégés au titre des monuments historiques.