«Marseille ce n'est pas Chicago, on ne se balade pas dans la ville en tremblant», assure Benoît Payan

«Marseille ce n'est pas Chicago, on ne se balade pas dans la ville en tremblant», a dit ce jeudi le maire de Marseille Benoît Payan, deux jours après la mort de Socayna, victime d’une balle perdue lors d’une fusillade sur fond de trafic de drogue.

Une situation alarmante ? Benoît Payan, maire de Marseille, s’est exprimé ce jeudi 14 septembre sur la sécurité à Marseille et sur la situation actuelle de la ville, au surlendemain du décès de Socayna, touchée par une balle perdue provenant d’une fusillade sur fond de trafic de drogue.

#Marseille : "C'est pas Chicago dans les années 60. La vie n'est pas acceptable mais on ne se promène pas dans la ville en tremblant"@BenoitPayan, maire de Marseille, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/dnzAbiIPlB — RTL France (@RTLFrance) September 14, 2023

«Je suis dans une ville où j’ai 44 morts et 101 blessés dûs aux narcotrafiquants. Ce n’est pas une question d’insécurité, ce n’est pas une question simple et classique. Il n’y a pas de sujet spécifique à Marseille où l’on se sentirait en insécurité. Ce n’est pas Chicago dans les années 60. Par contre, j’ai des gens qui meurent», a déclaré Benoît Payan sur RTL.

Le maire de la cité phocéenne est revenu sur les critiques à l’encontre de sa ville, assurant qu’il ne fallait pas craindre d’y vivre. «La vie à Marseille n’est pas du tout acceptable dans le sens où on ne peut pas laisser la situation se faire. Par contre, on ne se promène pas à Marseille en tremblant. Vu d’ici, on pourrait ramener Marseille à une ville où tout est effrayant, mais ça, ça suffit», a-t-il développé.

«On est dans une situation où on n’a pas pris la mesure d’une situation difficile et aussi compliquée. Vous pensez que les CRS vont résoudre la situation ? Vous pensez qu’un car de CRS va arrêter les narcotrafiquants ?», a demandé l’élu, interrogé sur les allées et venues des CRS, dont les membres de la CRS-8.