Marseille : Emmanuel Macron assistera à la messe donnée par le Pape François le 23 septembre

Le pape François se rendra à Marseille du 22 au 23 septembre prochain, pour la clôture des «Rencontres méditeranéennes». À cette occasion, Emmanuel Macron assistera à la messe donnée par le souverain pontif au stade Vélodrome, et échangera avec lui sur les thématiques internationales et sur l'immigration.

C’est désormais officiel par la voix du Vatican. Le pape François se rendra à Marseille les vendredi 22 et samedi 23 septembre prochains. Le pape François a été invité par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, pour clore une réunion d’évêques appelée «les Rencontres méditerranéennes». À cette occasion, le pape rencontrera le président de la République pour échanger sur différents sujets internationaux. Ce dernier assistera à la messe donnée par le pape au stade Vélodrome.

Pour l'occasion, le Vatican a publié le programme détaillé de la visite du pape François dans la cité phocéenne. Ainsi, le souverain pontife arrivera à Marseille le 22 septembre prochain et sera accueilli par la Première ministre, Elisabeth Borne. Il prendra ensuite part à la réunion de cloture de l'événement. Au programme de cette réunion : échange d’expériences et d’idées autour du dialogue interreligieux et notamment avec les musulmans, du défi migratoire, et de la vie des chrétiens en situation de minorité.

Les évêques d’Afrique du Nord se sont déjà réunis à Marseille du 10 au 15 janvier dernier pour préparer ce rendez-vous et réfléchir «sur le sentiment d'appartenance commune à un même bassin civilisationnel», relate le media officiel du Saint-Siège, Vatican news.

Le pape François ira à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais sur le Prado.





Cela aura une portée symbolique exceptionnelle pour notre ville ! — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 10, 2023

Un échange en tête-À-tête avant une messe au Vélodrome

Le lendemain, le pape devrait notamment rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, pour un entretien en tête-à-tête afin d'évoquer les grands sujets internationaux tels que la guerre en Ukraine, la situation au Sael, ainsi que la question migratoire, qui sera l'objet principal des «Rencontres méditerranéennes». Le président et le pape devraient également échanger sur les sujets environnementaux. Il s'agit du quatrième entretien entre les deux hommes depuis 2017.

Après leur entretien, le pape se rendra à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, puis défilera sur le Prado (8e) dans sa fameuse papamobile avant de se rendre dans l’enceinte du stade Vélodrome pour y célébrer une messe à laquelle assistera le président de la République. Le pape partira de la promenade Georges Pompidou, en bord de mer, pour se diriger vers l’enceinte fétiche de l’Olympique de Marseille. Les fidèles pourront se positionner tout le long de l’avenue, et des écrans géants permettront au public de ne pas manquer une miette de cette avancée.

Rejettant les critiques d'élus de gauche qui ont estimé qu'une telle présence serait contraire au principe de laïcité, l'entourage du chef de l'Etat a estimé que la séparation entre l'Eglise et l'Etat n'excluait «absolument pas que la République entretienne des relations» avec «tous les cultes». L'Élysée a également précisé que le président ne participerait pas «à l'eucharistie», c'est à dire qu'il ne communiera pas.

5.000 policiers et gendarmes déployés

Afin d'assurer la sécurité du pape François, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Marseille ce mardi 12 septembre, a annoncé la mise en place d'un dispositif exceptionnel pour accueillir cet événement. Ainsi, 5.000 policiers et gendarmes ainsi que de 1.000 agents de sécurité seront déployés pour l’occasion.

Le pape François est le premier pape à se rendre à Marseille depuis Clément VII en 1533.