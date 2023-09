Voici les 40 prénoms qui seront les plus tendance en 2024, selon une étude

«L’Officiel des prénoms 2024» (Éd. First) a livré les tendances concernant les prénoms à donner pour les filles et les garçons l’an prochain. Si le Top 10 reste quasi-inchangé chez les garçons, un nouveau prénom se hisse en tête du classement chez les filles.

Un nouveau prénom devrait détrôner Jade en tête des tendances 2024 chez les filles. Fortement attendu chaque année, «L’Officiel des prénoms» (Éd. First) version 2024 est disponible à la vente ce jeudi 7 septembre.

L’ouvrage a pour but d’établir les prévisions quant aux prénoms qui seront les plus donnés pour l’année à venir en se basant sur l’historique des dernières années compilé par l’Insee et sur les données de l’état civil.

«Alba» en tête des prénoms féminins pour 2024

Passé de la huitième à la quatrième place des prénoms les plus populaires en France en juillet dernier selon les données relayées par l’Insee, le prénom Alba devrait dépasser le trio de tête Jade-Louise-Ambre l’an prochain. «C’est un prénom qui coche toutes les cases», a analysé Stéphanie Rapoport, l’une des autrices de l’ouvrage sorti ce jeudi, pour Le Parisien.

En effet, ce prénom a plusieurs avantages : c’est un prénom court, qui termine par «a» (en vogue en France depuis une vingtaine d’années) et qui fait référence à la nature (le terme signifie «aube» en espagnol et en italien).

Chez les garçons, le trio de tête Gabriel-Léo-Raphaël sera inchangé pour l’année prochaine. La tendance ira plutôt en faveur des prénoms courts, avec une consonnance rétro et une juxtaposition de voyelles. Par exemple, «Léon» n’en finit plus de grimper dans le classement et gagnera encore deux places en 2024 par rapport à 2023.

D'autres prénoms se démarquent en 2024

A l’image de la tendance «Alba», les prénoms Alma (17e) et Inaya (18e) auront le vent en poupe l’an prochain. Le premier étant déjà le second prénom le plus donné dans la capitale en 2022 et le second n’en finit plus de grapiller du terrain chaque année.

A l’inverse, les prénoms féminins Chloé, Lou et Lina vont perdre du terrain l’an prochain dans l’Hexagone. Chez les garçons, ce seront les prénoms Lucas, Hugo, Sacha et Liam qui devraient être moins donnés chez les nouveau-nés.

Top 20 des prénoms garçons en 2024

1. Gabriel



2. Léo



3. Raphaël



4. Noah



5. Maël



6. Louis



7. Jules



8. Arthur



9. Adam



10. Lucas



11. Isaac



12. Gabin



13. Eden



14. Léon



15. Hugo



16. Sacha



17. Aaron



18. Liam



19. Naël



20. Malo/Noé

Top 20 des prénoms filles en 2024

1. Alba



2. Louise



3. Jade



4. Ambre



5. Emma



6. Romy



7. Rose



8. Anna



9. Alice



10. Mia



11. Léna



12. Lou



13. Iris



14. Julia



15. Agathe



16. Charlie



17. Alma



18. Inaya



19. Lina



20. Chloé

Pour les prochaines années, les autrices de l’ouvrage ont misé sur «Isaac» pour les garçons et «Luna» pour les filles. D’après ces dernières, le prénom masculin, situé au 11e rang pour 2024, pourrait encore progresser dans les prochaines années en raison de sa croissance exponentielle.

Concernant «Luna», ce prénom a les mêmes avantages que ceux décrits pour «Alba». Selon l’ouvrage, les autres noms annoncés en vogue dans les prochaines années seraient enfin «Victoire» ou encore «Nour» (signifiant lumière en arabe).