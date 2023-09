Agnès Pannier-Runacher : «Il y a une différence entre les migrants qui arrivent aux frontières de l’Europe et ceux qui travaillent depuis des années»

«Il y a une différence entre les migrants qui arrivent aux frontières de l’Europe et ceux qui travaillent depuis des années», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, alors que près de 7.000 étrangers clandestins ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa ces dernières heures.

«Il y a une différence entre les migrants qui arrivent aux frontières de l’Europe et ceux qui travaillent depuis des années, dans l'hypocrisie la plus totale, parce que tout le monde est très content de profiter de leur travail en France, et qui, effectivement, appellent à un traitement adapté», a détaillé la ministre.

Régulariser les sans-papiers

Soutenant que cette idée est partagée par Giorgia Meloni et même par Viktor Orban, «l'allié de Marine Le Pen», Agnès Pannier-Runacher défend ainsi une régularisation des sans-papiers pour les personnes «intégrées sur notre territoire, qui travaillent, qui payent des charges sociales et qui contribuent au fonctionnement de notre société», à la différence de ceux qui arrivent aujourd'hui à nos frontières, «pour lesquels il faut trouver des solutions».

Selon la ministre, le véritable enjeu de la politique migratoire est de «comprendre l'origine de la migration», en faisant la différence entre les motifs économiques, qui nécessitent des accords «avec des pays de la Méditerranée» pour retenir les migrants dans leur pays, et les motifs climatiques et politiques pour ceux «qui fuient la guerre ou qui se déplacent en raison du changement climatique» et pour lesquels «il faut faire preuve d'humanité».