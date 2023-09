Météo : chaleur, orages… À quoi s’attendre pour ce week-end ?

Alors que la fin de semaine avait surpris par un temps ensoleillé après plusieurs jours de grisaille et de pluie, ce week-end sera également divisé entre soleil et orage. Deux départements sont placés en vigilance orange «pluie et inondation».

La météo de ce week-end offrira son lot de changements. Après un début de semaine pluvieux qui avait laissé place à un temps ensoleillé et chaleureux, cette fin de semaine sera divisée entre beau temps et orages.

Une «dégradation pluvio-orageuse» est attendue dès ce vendredi soir dans le Gard et l'Hérault, placés en vigilance orange «pluie et inondation» à partir de 22h par Météo France.

[#VigilanceOrange] @meteofrance placent le #Gard en :



Vigilance : jaune de 22h à 03h, puis orange à partir de 3h



Vigilance : Jaune à partir de 01h



Vigilance : Jaune depuis 16h

https://t.co/jADQef4fEg pic.twitter.com/RHdzXmpko2 — Préfet du Gard (@Prefet30) September 15, 2023

Les pluies orageuses pourront donner des cumuls de «80 à 100mm en peu de temps», précise l'institut de météorologie.

Beau et chaud en dehors du sud-est

Dans le détail, le temps sera lourd samedi avec des températures chaudes et des éclaircies. Toutefois, il sera dégradé au sud-est où du vent marin et des pluies orageuses soutenues continueront de sévir sur le pourtour méditerranéen. En dehors du sud-est, il fera beau et chaud.

De l’Alsace aux bords méditerranéens, et sur le pays basque, les températures minimales iront de 12°C à 21°C et les maximales de 25°C à 32°C.

Pour dimanche, la chaleur estivale sera maintenue du sud-ouest au nord-est de la France. Le pourtour méditerranéen sera en proie à des éclaircies qui cohabiteront avec un vent d’est et une mer mouvementée.

En raison d’une dépression située dans le golfe de Gascogne, tout l’arc atlantique sera frappé par des orages en cours de journée. Dans l’est, le beau temps et la chaleur marquée persisteront.

Quelques doutes subsistent concernant l'évolution des orages qui arriveront par l'ouest puis progresseront lentement vers l'est.

En ce qui concerne les températures, elles iront de 22°C en Bretagne à 32°C sur les régions du centre-est au nord-est, ainsi qu’en Corse.