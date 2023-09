Perpignan : un enfant retrouvé mort avec des traces de maltraitance

Un enfant a été retrouvé mort, couvert de traces de violences, dans un appartement familial de Perpignan ce jeudi 14 septembre. Le père de famille a été emmené par les forces de l'ordre et une enquête a été ouverte.

Une découverte macabre pour les policiers de Perpignan. Ce jeudi 14 septembre, les forces de l’ordre ont retrouvé le corps sans vie d’un enfant, dans l’appartement familial situé à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Selon l’Indépendant, les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux du drame. Une fois sur place, ces derniers ont été contraints d’enfoncer la porte de l’appartement afin d’y pénétrer, avant de découvrir le corps inanimé du jeune enfant. Une jeune victime qui présentait des traces de coups et de violences.

Une enquête ouverte

D’après une voisine interrogée par nos confrères, la famille était composée de la victime, de ses deux sœurs et d’un père de famille. Qualifié de «bizarre», le père de famille a été emmené par la police peu de temps après la découverte.

Le procureur de la République de Perpignan a confirmé dans la soirée qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances du drame, et s’il s’agit de violences intrafamiliales.

De leur côté, les policiers d’identification criminelle et les médecins de l’unité médico-judiciaire s’étaient rendus sur place afin d’effectuer les premières constatations et de mener une enquête de voisinage.