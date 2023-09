Météo : 2 départements en vigilance orange pluie-inondation et orages ce lundi

Deux départements restaient en vigilance orange pluie-inondation et orages ce lundi 18 septembre.

Un épisode pluvio-orageux à surveiller. Les départements de l'Ardèche et la Drôme font l'objet d'une alerte orange pluie-inondation et orages ce lundi.

Selon Météo France, cet épisode pluvio-orageux peu mobile pourrait provoquer de forts cumuls de précipitations, «parfois jusqu'à une centaine de millimètres».

La vigilance est prévue jusqu'à 16h.

Sur le reste du pays, le début de matinée sera plus calme dans l'ensemble, avec des averses d'abord limitées aux côtes de la Manche et de l'Atlantique, un ciel chargé au nord, plus ensoleillé sur le sud-ouest. Puis l'instabilité redémarrera. Les averses, entrecoupées d'éclaircies, se multiplieront et traverseront la plupart des régions d'ouest en est.