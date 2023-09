Planification écologique : Elisabeth Borne présente sa feuille de route aux partis politiques ce lundi

La Première ministre Elisabeth Borne doit présenter, ce lundi 18 septembre, la feuille de route du gouvernement en matière de planification écologique, devant les différents partis politiques.

Comment la France va-t-elle réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 ? La Première ministre Elisabeth Borne va tenter de répondre à cette question ce lundi, lors de la présentation de sa feuille de route pour la planification écologique, devant les différents partis politiques.

Cette réunion en format plénier, qui aura lieu de 10h30 à 12h selon Matignon, est distincte des entretiens bilatéraux que la Première ministre a tenus la semaine dernière avec les groupes parlementaires et les partis politiques.

Reporté à plusieurs reprises, le plan du gouvernement devait initialement être présenté en juillet dernier. Ce plan doit s’axer sur cinq défis : l’atténuation du réchauffement climatique, l’adaptation aux conséquences inévitables du réchauffement, la préservation et la restauration de la biodiversité, la préservation des ressources, la réduction des pollutions qui impactent la santé.

Des annonces très attendues par la gauche

Les annonces du gouvernement sont particulièrement attendues par les oppositions, notamment à gauche, et par le milieu associatif, qui attendent des mesures fortes en matière de rénovation des bâtiments, de mise en avant des mobilités non-polluantes, de reboisement, mais également sur la production et la consommation de viande ou encore sur la protection de la biodiversité et de l’eau.

Plusieurs annonces ont déjà été faites au cours de l’année par le gouvernement, comme par exemple la mise en place d’un bonus écologiques pour les véhicules électriques, l’interdiction des nouvelles chaudières au fioul, ou encore le projet de création d’un équivalent du «Nutriscore» pour les vêtements, qui montrerait leur impact environnemental.

En juillet dernier, Elisabeth Borne a annoncé qu’une enveloppe de 60 milliards d’euros serait nécéssaires pour financer la planification écologique, dont 7 milliards seront déjà engagés lors du budget de l’État pour 2024.

Cette réunion de lundi doit précéder un Conseil de planification, dont la date n’a pas encore été communiquée, qui sera présidé par Emmanuel Macron.