Visite de Charles III en France : quelles différences entre une visite d’État et une visite officielle ?

La visite d'Etat du roi Charles III et de la reine Camilla en France se déroulera cette semaine, du 20 au 22 septembre. S'il s'agit du contact diplomatique le plus important dans les relations interétatiques, quelles sont les différences avec une visite officielle ?

En matière de rencontres entre représentants étrangers, la visite d'État est sans aucun doute la plus prestigieuse. Le roi Charles III et la reine Camilla se prêteront à l’exercice en se rendant en France dès ce mercredi 20 septembre, jusqu'au vendredi.

Il s’agira de la première visite d’État du monarque pour rencontrer Emmanuel et Brigitte Macron. Pour rappel, cette visite était programmée depuis plusieurs mois et devait avoir lieu à l'origine du 26 au 29 mars dernier. Les autorités britanniques et françaises, alors inquiètent de la situation sociale en France en raison du passage en force de la réforme des retraites, avaient préféré reporter le séjour du monarque.

La visite d'Etat constitue ainsi la plus haute forme de contact diplomatique entre deux pays. Sur son site, le Quai d'Orsay la place d'ailleurs en tête des différents types de rencontres avec les gouvernements étrangers. Viennent ensuite, par ordre d'importance, la visite officielle, la visite de travail et la visite privée.

Un programme sur mesure

«Du degré de classification dépendent notamment le programme, l’organisation et les moyens mis en place [...] pour la visite ainsi que le type d’honneurs qui seront rendus au visiteur étranger», est-il précisé. Concrètement, ces événements sont classés selon leur durée et leur exigence protocolaire.

Plus précisément, visite d'Etat et visite officielle se distinguent notamment par le fait que la première ne peut concerner que le chef d'Etat lui-même, là où la seconde peut être assurée par des ministres ou des diplomates.

La visite d'Etat est censée témoigner de l'amitié entre deux pays et n'est donc pas organisée à la légère. Elle est ainsi moins fréquente, avec 3 ou 4 visites d'Etat organisées chaque année en France, contre une dizaine de visites officielles.

Un dîner d'Etat somptueux

Les deux événements se différencient également au niveau du faste et du prestige de leurs programmations respectives. Si une visite officielle peut donner lieu à un repas entre représentants étrangers, il est toutefois sans commune mesure avec le somptueux dîner d'Etat, qui rassemble souvent plusieurs centaines de personnes et pour lequel la tenue de soirée est exigée. Tout est organisé des semaines, voire des mois à l'avance, pour faire honneur au pays invité. Dans le cadre de leur visite, Charles III et Camilla seront ainsi reçu au sein de la célèbre Galerie des Glaces du Château de Versailles.

Le programme d'une visite d'Etat n'est pas figé mais répond tout de même à certaines exigences protocolaires. Ainsi, il comporte toujours une cérémonie d'accueil au cours de laquelle le chef d'Etat étranger passe en revue les troupes du pays hôte ou reçoit des honneurs militaires.

Concernant la visite de travail, celle-ci ne revêt pas de symbole diplomatique particulier, mais est organisée, comme son nom l’indique, pour permettre à un chef d’Etat ou des membres d’un gouvernement de rencontrer leurs homologues du pays visité pour travailler. En principe, plusieurs d'entre elles sont organisées chaque semaine. Le but est de traiter d’un dossier précis, même si plusieurs sujets peuvent être abordés. Les protocoles sont plus allégés, pour favoriser l’efficacité.

La visite privée se trouve encore en dessous au niveau protocolaire ou de la symbolique. Il ne s’agit donc pas de vouloir faire d’un déplacement un événement diplomatique, mais de réaffirmer des liens ou permettre certaines discussions. Ces visites peuvent toutefois être réalisées par une délégation importante, avec un chef d’Etat et plusieurs ministres.