Visite de Charles III en France : voici le programme complet de sa venue

Charles III va entamer ce mercredi 20 septembre une visite d'État de trois jours en France. Accompagné de la reine Camilla, le monarque suivra un programme chargé entre les fastes du château de Versailles et le patrimoine de Bordeaux.

Malgré son premier rendez-vous manqué de mars dernier, le programme du monarque britannique de 74 ans et de la reine Camilla, 76 ans n'a pas été beaucoup modifié, entre engagements symboliques forts et rencontres avec des acteurs de la société civile française, le couple royal sera en France jusqu’au vendredi 22 septembre et passera par Paris et Bordeaux.

Le couple royal accueilli à Paris sous l'arc de triomphe

A son arrivée à Paris, le couple royal sera accueilli par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l'Arc de Triomphe, où ils raviveront la flamme du soldat inconnu, avant de descendre les Champs-Élysées en voiture, pour se rendre au palais présidentiel afin d’avoir un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils échangeront sur les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni.

Charles III prononcera ensuite un discours devant les parlementaires au Sénat, durant lequel il devrait s'exprimer en partie en français, comme en mars dernier où il avait parlé en allemand devant le Bundestag à Berlin lors d'un déplacement qui devait suivre celui initialement prévu à Paris. Le couple royal et le président de la République se rendront ensuite au Château de Versailles pour un dîner d’État dans la célèbre galerie des Glaces.

Dès le lendemain, Charles III et Emmanuel Macron participeront à l’ouverture de la première édition du prix littéraire franco-britannique imaginé par la reine Camilla et par Brigitte Macron. Ils se rendront ensuite sur le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis au Muséum d’Histoire naturelle pour une prise de parole en clôture d’une table ronde ministérielle consacrée au climat et à la biodiversité. Une rencontre avec des associations locales et des personnalités du sport, est également prévue à Saint-Denis.

Une visite de Bordeaux le 22 septembre

Vendredi 22 septembre, Charles et Camilla se rendront ensuite à Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II, et où résident aujourd'hui 39.000 Britanniques. Le couple royal commencera sa journée par la rencontre des services d’urgence et des communautés touchées par les incendies de forêt en 2022. Le couple royal rencontrera ensuite des militaires britanniques et français pour évoquer la collaboration entre les deux nations en matière de défense. Ce passage en revue des troupes devrait se dérouler sur la place des Quinconces.

Le soir même, ils assisteront à un événement de la campagne «GREAT», qui présentera des entreprises britanniques et françaises. Cette véritable campagne de pub, promulguée par VisitBritain, sert à encourager les voyages vers la Grande-Bretagne. Enfin, le couple royal visitera un vignoble écologique. Comme prévu lors de la première visite annulée, il s’agit du château Smith Haut Lafitte à Martillac, un grand cru classé de Pessac-Léognan.