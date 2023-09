Vols de cartes SIM dans les ascenseurs : un nouveau fléau dans les immeubles d'habitation

En île-de-France, de plus en plus d’immeubles équipés d’ascenseurs sont victimes de vols de cartes SIM. Un fléau qui handicape les habitants et qui coûte cher aux copropriétés.

Le nouveau butin préféré des voleurs. Depuis plusieurs semaines, des ascenseurs d’immeubles sont attaqués et détruits par des individus à la recherche de cartes SIM. Ces cartes servent ensuite à envoyer des messages frauduleux.

Quel est le lien entre des ascenceurs et les messages d’arnaque que l’on peut recevoir ? Il s’agit des cartes SIM.

En effet, les ascenseurs les plus modernes disposent de cartes SIM qui servent à contacter de l’aide en cas de panne. Depuis cet été, ces cartes sont volées puis détournées par des escrocs dans le but d’envoyer des messages ou de passer des appels frauduleux.

Mais contrairement à une simple panne qui se résout en quelques heures ou quelques jours, ces vols posent problème sur un plus long terme.

Cela immobilise totalement l’ascenseur et donc les habitants. L’habitacle est souvent saccagé et les boitiers arrachés. Il faut donc remplacer le matériel. De plus, sans carte SIM, il est impossible de prendre l’ascenseur puisqu’il n’y a plus aucun moyen de prévenir qui que ce soit en cas d’urgence.

Il faut également remplacer la carte SIM. Mais la production de ces cartes est actuellement touché par une forte demande et des ruptures de stocks, les délais de livraisons sont donc beaucoup plus longs.

Des factures colossales

Une fois la carte SIM récupérée, le voleur l’utilise pour envoyer des messages d’arnaques. Des envois qui ont un coût.

Et ce sont les responsables des logements volés qui en paient les frais. Interrogé par TF1, Jean-Baptiste Paturet, directeur général de l'Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers, a témoigné : «Au 30 juin, on a 62.496 euros de facture de SMS».

Face à ce problème, il a trouvé deux solutions : «Le premier, limiter le nombre de SMS et le deuxième élément est de faire bloquer la carte dès qu’elle change d’appareil».

Dans d’autres immeubles, certaines copropriétés ont placardés des messages de prévention dans leurs ascenseurs. Ces messages informent les potentiels voleurs qu’ils s’exposent à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 45.000 euros.