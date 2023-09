Visite de Charles III : tout savoir sur le château Smith Haut Lafitte que visitera le roi près de Bordeaux

Charles III va entamer ce mercredi 20 septembre une visite d'État de trois jours en France. Accompagné de la reine Camilla, le monarque suivra un programme chargé avec, entre autres, la visite du château Smith Haut Lafitte, l’un des domaines les plus célèbres du bordelais.

L’excellence du patrimoine bordelais. C’est désormais officiel, après leur séjour à Paris, Charles III et Camilla se rendront à Martillac, en Gironde, ce vendredi 22 septembre, afin de visiter le château Smith Haut Lafitte, l'un des domaines les plus réputés de la région, qui promeut depuis de nombreuses années l'agriculture biologique, un sujet cher au souverain britannique. Ce domaine viticole d’exception de 78 hectares, situé en AOC Pessac-Léognan, est classé grand cru des vins de Graves depuis 1959.

Placé sous le signe de la lutte contre le changement climatique, le déplacement de Charles III à Bordeaux ne pouvait manquer de faire étape dans le château Smith Haut Lafitte. En effet, le domaine se trouve à la pointe des techniques de l’agriculture biologique depuis des années, bien avant sa labellisation bio en 2019. Le recyclage des émanations de CO2, le labour à cheval, l’utilisation des plantes médicinales pour soigner la vigne ou encore la plantation d’arbres font de ce domaine viticole un exemple pour le secteur.

Des vins d'exception

Dans le détail, le terroir est composé de graves günziennes, avec des vignes d'une moyenne d'âge de 40 ans, constituées pour les vins rouges de 30% de merlot, 63% de cabernet-sauvignon, 6% de cabernet franc et 1% de petit verdot, et pour les vins blancs de 90% de sauvignon blanc, 5% de sauvignon gris et 5% de sémillon. La densité est de 7.500 à 10.000 pieds à l'hectare et le vignoble est exploité sur 78 hectares, 67 hectares en vin rouge et 11 hectares en vin blanc.

Concernant les vins, les vendanges sont entièrement manuelles avec un tri poussé. La fermentation s'effectue à 26 °C et 28 °C pour les rouges dans des foudres en chêne et 20 °C pour les blancs en vinification intégrale. L'élevage se fait en barriques pendant dix-huit à vingt mois pour les vins rouges et douze mois pour les blancs, sans collage ni filtration. La production est de 10.000 caisses de vin rouge et 2.500 de vin blanc. Le château produit également deux seconds vins : Les Hauts de Smith en rouge, en blanc et en rosé et le Petit Haut Lafitte en rouge et en blanc.

Propriété de la famille Cathiard depuis 1990, le domaine ne compte pas seulement une étiquette de vin. C’est aussi un complexe prestigieux niché au milieu des vignes qui comprend un hôtel de luxe, des restaurants (dont le double étoilé La Grand’Vigne avec le chef Nicolas Masse), ou encore de la vinothérapie (des soins spa à base de pépins de raisin). De quoi satisfaire pleinement le roi et son épouse, grande amatrice de vin, et surtout donner un véritable coup de projecteur sur cette propriété viticole engagée et multiprimée.