Visite de Charles III : voici le dîner que dégusteront les convives au château de Versailles

À compter de ce mercredi 20 septembre, le Roi Charles III et son épouse Camilla effectuent une visite d’État de trois jours en France. Un dîner avec Emmanuel Macron est également prévu ce mercredi soir, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles. On fait le point sur le menu réservé aux convives.

Miam, miam. Le Roi britannique Charles III arrive en France ce mercredi 20 septembre dans le cadre d’une visite d’État de trois jours. Accompagné de la Reine Camilla, le monarque doit dîner avec le président de la République Emmanuel Macron, dans la soirée, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles (Yvelines).

Et le menu met déjà l'eau à la bouche. Au tour de cette table royale, les convives commenceront par une entrée spéciale fruits de mer réalisée par Anne-Sophie Pic, seule cheffe française triplement étoilée pour son restaurant parisien «La Dame de Pic». Il s’agit de homard bleu et de tourteau de casier avec un voile d’amandes fraiches et menthe coq.

Puis, pour le plat, c’est une spécialité aindinoise signée Yannick Alléno, grand chef cuisinier et Chevalier du Mérite agricole, de l’Ordre du Mérite et des Arts et des Lettres. Il s'agit d'une volaille de Bresse au parfum de maïs accompagnée de gratin de cèpes.

Pour accompagner ce bon plat, un comté de 30 mois sera servi. Et comme les invités sont britanniques, le stichelton, un fromage originaire du Royaume-Uni, sera également au rendez-vous.

Les convives termineront le dîner avec une note sucrée signée Pierre Hermé nommée «Ispahan». C’est un macaron accompagné d’une crème parfumée à la rose et agrémentée de framboises fraîches et de litchis.