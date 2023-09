Prix du carburant : les distributeurs refusent de vendre à perte

Les distributeurs de carburant ont annoncé leur décision de ne pas vendre à perte. Ils ont décidé de s'en tenir à la vente à prix coûtant, qu'ils pratiquent chacun leur tour depuis la hausse des prix du carburant.

La baisse des prix du carburant, ce n'est pas pour tout de suite. Au cours d'un rendez-vous avec Bruno Le Maire mardi matin à Bercy, les dirigeants de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan, Casino et Système U ont fait savoir qu'«ils ne vendraient pas de carburant à perte», rapporte Le Figaro. Pour rappel, Elisabeth Borne avait annoncé samedi que les distributeurs pourraient vendre de l'essence à perte pendant six mois à partir du mois de décembre. Une décision prise dans l'espoir de voir les prix du carburant enfin descendre.

La possibilité de vendre à perte n'est pas envisagée par les distributeurs puisqu'ils estiment que «ce n'est pas tenable économiquement». Ils continueront, cependant, à vendre le carburant à prix coûtant à tour de rôle, comme depuis plusieurs mois.

Pour le moment, Bercy n'a pas confirmé cette information et a simplement indiqué que Bruno Le Maire et la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce et de l'Artisanat, Olivia Grégoire avaient abordé la question de la vente à perte des carburants lors de cette réunion avec les patrons de la distribution.

Le patron de totalenergies refuse aussi la vente à perte

Une décision partagée par le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui annonce ne pas vouloir modifier la mesure d'un prix au litre pouvant atteindre 1,99 euros, fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France.

«1,99, c'est un plafond, la politique de TotalEnergies sera assurée (...) Je ne descendrai pas plus bas. C'est déjà un effort important», a-t-il déclaré lors d'une interview par un journaliste de l'émission «Quotidien».

Il annonce également que le plafond mis en place par son groupe s'applique dans environ 3.000 stations. Cette mesure sera prolongée l'année prochaine «tant que les prix resteront élevés», a-t-il ajouté.