Visite de Charles III : qui sont les invités du dîner d'Etat au château de Versailles ?

Le prince Charles et la reine Camilla seront ce mercredi à Paris pour une visite d’Etat de trois jours. Au programme notamment, un somptueux dîner au château de Versailles où plus de 150 convives triés sur le volet sont attendus.

Temps fort de la visite du roi Charles III en France qui commence ce mercredi, le dîner d'Etat organisé dans la prestigieuse galerie des Glaces du château de Versailles devrait compter entre 150 et 180 invités. Parmi eux, des membres du gouvernement, des grands patrons et quelques personnalités, comme l'actrice Kristin Scott Thomas et le romancier Ken Follett, indique Le Parisien.

Charlotte Rampling ou encore Lambert Wilson, seront aussi du somptueux banquet croit savoir le journaliste Bertrand Deckers. «On attend Catherine Deneuve car son mari était photographe d’Elizabeth II […] et Inès de la Fressange qui est très proche de Charles et de Camilla», a-t-il également affirmé dans TPMP.

Selon les informations de RMC, ont été aussi conviés l’acteur britannique Hugh Grant, célèbre notamment pour son rôle dans «Coup de foudre à Notting Hill», la chanteuse franco-britannique Charlotte Gainsbourg, et l’actrice Emma Mackey, révélée dans la série «Sex Education». Seraient également attendus, le photographe Yann Arthus Bertrand, la star du tennis français Amélie Mauresmo, et Arsène Wenger, entraîneur d’Arsenal pendant 22 ans.

Un plan de table minutieusement préparé

Fermé toute la journée, le domaine royal ouvrira ses portes aux invités à partir de 18h30. Ils entreront par la Grille royale du Château de Versailles et traverseront la Cour royale à pied, détaille RMC. Ils accéderont au salon Hercule où un rafraîchissement leur sera servi, puis au salon de la Guerre d'où ils rejoindront la galerie des Glaces où il prendront place selon «un plan de table minutieusement préparé par les services du protocole de l’Élysée et Brigitte Macron».

Visite d’État de Sa Majesté le Roi Charles III mercredi 20 septembre à Versailles





Restrictions de stationnement aux abords du château de Versailles à partir de mardi 19 septembre dès 18h



Restrictions de circulation aux abords du château mercredi 20 septembre entre 16h… pic.twitter.com/xTFEjlIW2L — Préfet des Yvelines (@Prefet78) September 19, 2023

Emmanuel et Brigitte Macron, et Charles III et Camilla, arriveront respectivement à 19h55 et 20h00 dans la Cour royale au niveau du tapis rouge, est-il aussi indiqué. Ils assisteront d'abord à un concert du violoniste Daniel Lozakovich dans la Chapelle royale avant de rejoindre la galerie des Glaces via l'enfilade du Grand appartement du Roi.

Le menu du dîner a été dévoilé ce mardi. Les convives se verront servir du homard bleu par Anne-Sophie Pic, de la volaille par Yannick Alléno, et un dessert à la rose signé Pierre Hermé.