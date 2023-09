Visite de Charles III : voici les cadeaux qui seront offerts au roi par Emmanuel Macron

La visite d'Etat du roi Charles III, attendu ce mercredi à Paris, suivra toutes les traditions françaises. A commencer par une série de cadeaux qu'Emmanuel et Brigitte Macron offriront au couple royal.

Comme le veut la tradition diplomatique, le président de la République va offrir des présents à Charles III ce mercredi à l’occasion de sa visite d’Etat en France. Emmanuel Macron a notamment choisi une édition originale des «Racines du ciel» de Romain Gary, a annoncé l'Élysée.

L'ouvrage, qui a obtenu le prestigieux prix littéraire de l'Académie Goncourt en 1956, se déroule en Afrique, avec pour thème central «la protection de la planète et en particulier des éléphants», a indiqué la présidence française, confirmant une information du quotidien Le Parisien. Ce cadeau fait aussi écho à la «coopération ancienne du Président de la République et du roi Charles en faveur de la biodiversité», souligne l'Élysée.

Lors de la COP26 à Glasgow, en novembre 2021, les deux dirigeants avaient présidé une réunion consacrée à la «Grande Muraille Verte», un vaste programme de développement sur toute la bande sahélienne visant à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Romain Gary, écrivain français d'origine russe, a aussi des liens avec le Royaume-Uni. Il avait rejoint les forces françaises libres en Afrique du Nord puis à Londres début 1943 où il est ensuite retourné comme diplomate en 1955.

Une médaille a l'effigie du souverain

Le président remettra aussi au souverain britannique une médaille en or, frappée dans les ateliers de la Monnaie de Paris et dessinée par le graveur Joaquin Jimenez, pour célébrer son accession au trône et l'amitié franco-britannique.

La face de la médaille présente le roi Charles III dans son uniforme traditionnel de la Royal Navy. Sur le revers, la maison de Highgrove House, résidence personnelle du roi, est représentée en hommage à son intérêt pour l’environnement.

Charles III plantera aussi un chêne offert par le Domaine du château de Versailles mercredi après-midi dans les jardins de la résidence de l'Ambassadrice du Royaume-Uni en France. Ce cadeau symbolise aussi le combat commun du président et du roi pour la préservation de la nature, précise l'Élysée.

Lors des obsèques de la reine Elizabeth II, l'année dernière, Emmanuel Macron avait remis à Charles III un album photo retraçant les visites de sa mère en France au cours de son règne.