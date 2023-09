Affaire Pierre Palmade : le bébé de la passagère est mort avant l’accouchement, selon une expertise médicale

Une expertise médicale a conclu que le bébé de la victime de l’accident provoqué par Pierre Palmade est mort avant l’accouchement, a appris CNEWS ce jeudi de source proche du dossier. Les charges pour «homicide involontaire» contre l’humoriste pourraient être abandonnées.

Cela pourrait changer la donne. Depuis l’accident de la route provoqué par l’humoriste Pierre Palmade vendredi 10 février dernier en Seine-et-Marne, une question revient régulièrement. L’enfant de la passagère est-il né avant de décéder ou est-il mort avant l’accouchement pratiqué en urgence ? La réponse à cette question est cruciale puisqu'elle pourrait en effet entraîner l’abandon des charges pour «homicide involontaire» contre l’humoriste.

Et ce jeudi 21 septembre, une source proche du dossier a fait savoir à CNEWS que le bébé de la passagère serait mort avant l’accouchement selon une expertise médicale, confirmant une information du Parisien.

Les résultats de cette nouvelle expertise médicale pointue, menée par un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatalogue, tous agréés par la Cour de cassation, ont été remis à la justice le 8 août dernier.

«Pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration»

Si les trois médecins-experts estiment que le bébé était viable à la naissance, ils considèrent toutefois que «l’état clinique observé chez l’enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d’un état de mort constituée : pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration (…)».

Pour eux, le rythme cardiaque du bébé après la naissance, observé à cinq reprises, n’a pas excédé le seuil des 60 battements par minute, et est donc «sans incidence vitale». «Une telle reprise d’activité cardiaque spontanée, après plus de 15 minutes d’un arrêt total, n’est pas constitutif d’un état de vitalité permettant de définir la vie», ont écrit les médecins-experts, relayés par nos confrères.

«L’enfant n’a à aucun moment présenté de signes de vie extra-utérine après sa naissance», ont précisé les trois experts indiquant que le bébé «a été victime d’une mort fœtale in utero dont la survenue peut être datée entre 21h50 et 22h10».

Au regard des résultats de cette expertise médicale, le juge pourrait donc requalifier la mise en examen de Pierre Palmade en abandonnant les charges pour «homicide involontaire» et ne conservant que celles pour «blessures involontaires».

Si cette requalification a lieu, Pierre Palmade ne risquerait plus qu’entre cinq et sept ans de prison, au lieu de dix ans auparavant. À noter également que selon une source proche du dossier à CNEWS, «l'accident ne peut s'expliquer par aucun événement extérieur et aucune défaillance technique du véhicule». L'humoriste serait donc seul responsable de la tragédie.