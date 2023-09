«Maladie hémorragique des vaches» : quel est ce virus potentiellement mortel qui débarque en France ?

Des premiers cas de «maladie hémorragique épizootique» ont été détectés en France, a annoncé le ministère de l'Agriculture jeudi 21 septembre. Plusieurs élevages des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques sont visés par cette maladie mortelle chez les bovins.

Une nouvelle menace sanitaire. La «maladie hémorragique épizootique», pouvant être mortelle chez les bovins, a été détectée pour la première fois en France, a révélé le ministère de l'Agriculture jeudi 21 septembre dans un communiqué.

Communiqué | Santé animale : détection de premiers foyers de Maladie Hémorragique Epizootique (MHE) en élevages bovins https://t.co/M1x0DAYKvr — Ministère Agriculture et Souveraineté alimentaire (@Agri_Gouv) September 21, 2023

Cette alerte concerne trois élevages, répartis sur les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, où la maladie virale a été observée.

Transmise par des moucherons piqueurs sur ces animaux, elle n'est cependant pas transmissible à l'homme, mais se transmet entre bovins. Plusieurs cas avaient déjà été annoncés en Europe en mai dernier.

L'exportation de bovins vivants interdite dans 6 départements

Les symptômes constatés sont des pics de fièvre de l'anorexie des boiteries, des lésions buccales ainsi qu'une détresse respiratoire, indique le ministère, précisant que le taux de mortalité est «très faible» chez les bovins.

En revanche, le virus peut être mortel chez les cervidés, qui observent un taux de mortalité de plus de 90% aux États-Unis, a indiqué à l'AFP Stephan Zientara, directeur du laboratoire de santé animale de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire française). Pour autant nul ne sait comment les cervidés européens réagiront au virus, a-t-il poursuivi.

En réponse à cette propagation, le ministère de l'Agriculture a interdit totalement l'exportation de bovins vivants dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Gers, la Haute-Garonne et l'Ariège, et partiellement dans six départements voisins : la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

Une Conséquence du réchauffement climatique

La «maladie hémorragique épizootique» a été découverte aux États-Unis en 1995. Selon l'Anses, l'arrivée de ces moucherons porteurs du virus est «une conséquence du changement climatique», qui permet aux moucherons vecteurs de survivre.

«Il y a une quinzaine d'années on n'imaginait pas que la maladie puisse un jour arriver en Europe», avait expliqué le chercheur Stéphan Zientara, cité par l'Anses. «Son extension est une conséquence directe du changement climatique, qui permet aux moucherons vecteurs de survivre dans nos régions», a-t-il précisé.

Pour l'heure, aucun vaccin n'est encore disponible contre ce type de virus.