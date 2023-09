Var : ils trouvent 400.000 euros en promenant leur chien et pourront en garder la moitié

Deux couples pourront garder la moitié des 400.000 euros qu’ils avaient découverts en mai 2021, lors d’une balade avec leur chien, à La Londe (Var). À l’époque, les quatre promeneurs avaient déclaré leur trouvaille à la gendarmerie dès le lendemain.

Leur honnêteté aura été récompensée. Lors de leur balade avec leur chien sur les hauteurs de Valcros à La Londe (Var) en mai 2021, des promeneurs avaient découvert un sac-poubelle contenant une boite métallique remplie de 400.000 euros en espèces.

Les deux couples s’étaient alors rendus à la gendarmerie le lendemain pour faire part de leur trouvaille de grande valeur, initiée par leur animal de compagnie, qui était venu gratter jusqu’à tomber sur le magot à moitié déterré par les intempéries.

Avant que l’enquête ne soit confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), il a d’abord été question de vérifier si l’origine de ces 400.000 euros, divisés en 500 billets de 200 euros, pouvait être liée à une activité illégale.

Après avoir auditionné les témoins, réalisé des fouilles et des prélèvements sur place et recoupé toutes les affaires annexes de cambriolage et de braquage en cours, les gendarmes n’ont trouvé aucune piste et personne ne s’était manifestée, ce qui avait provoqué la fin des investigations.

Le 7 juin 2023, soit un peu plus de deux ans après la découverte, l’affaire avait été classée par le procureur de Toulon, sans qu’aucun lien ne soit établi avec une activité délictueuse.

La commune et les promeneurs font moitié-moitié

Alors quid du magot ? Le 11 août dernier, les quatre promeneurs à l’origine de la trouvaille avaient demandé le versement de l’intégralité de la somme, en écrivant un courrier recommandé au maire.

Malheureusement pour eux, l’article 716 du Code civil indique que dans ce cas précis, 50% des fonds reviennent au propriétaire du terrain où ont été découverts les fonds - en l’occurrence la commune de La Londe, puisque les billets se trouvaient sur une dépendance domaniale de la commune. Seuls les autres 50% reviennent aux découvreurs du trésor.

«Ces découvreurs ont fait preuve d’honnêteté, c’est tout à leur honneur, mais il s’agit de deniers qui sont devenus publics de par la découverte», a indiqué le maire François de Canson, dans des propos relatés par Nice-Matin.

Dans l’absence d’un «motif d’intérêt général susceptible de faire renoncer la commune à sa part», 200.000 euros sont reversés à la ville de La Londe, et les autres 200.000 euros directement versés aux quatre promeneurs.