Grève du 26 septembre à la SNCF : des perturbations attendues dans les RER et Transilien

Un mouvement social doit avoir lieu ce mardi 26 septembre à la SNCF, les syndicats souhaitant manifester contre la remise en cause des droits et garanties sociales des cheminots. Plusieurs lignes de RER et Transilien pourraient être impactées.

Ce mardi 26 septembre, les transports en commun en Île-de-France risquent d’être perturbés. Cela est dû à un mouvement social à la SNCF. Lancée vendredi 28 juillet dernier à l’appel de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots, cette journée de mobilisation vise à protester contre «la remise en cause des droits et garanties sociales de l’ensemble des cheminots», peut-on lire dans le communiqué.

«La casse de la SNCF et la liquidation des droits des cheminots doivent cesser ! La préservation de nos emplois, de nos missions et du système ferroviaire sont nos priorités», ont indiqué les organisations syndicales.

Ainsi, comme l’a indiqué Transilien SNCF sur son site internet, plusieurs lignes devraient être impactées, à l’instar des RER C, D et E et des Transiliens N et P.

Par conséquent, la SNCF invite les voyageurs à consulter l’état du trafic ce lundi 25 septembre dès 17h.