Prime carburant de 100 euros promise par Emmanuel Macron : qui pourra en bénéficier ?

Face à l'augmentation du prix du carburant, Emmanuel Macron a proposé dimanche soir une aide financière de 100 euros pour les travailleurs et les personnes à revenus modestes, à compter de l'année prochaine.

Un coup de pouce. «J’ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Français qui travaillent», a affirmé le président de la République, lors d'une interview télévisée ce dimanche soir.

Face à des prix du carburant qui flambent, Emmanuel Macron a proposé une aide financière de 100 euros par voiture et par an.

Concrètement, seuls les «travailleurs», soit les personnes en emploi, et celles à revenus modestes pourront en bénéficier. L'aide est attribuée individuellement, et non par foyer. Ainsi, les membres d'un couple pourront chacun y avoir accès.

4,3 millions de personnes concernées

Le président de la République a dit avoir conscience que c'est une aide très ciblée, limitée seulement à ceux qui en ont le plus besoin. «C'est pertinent, on n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin et on n'aide pas les déplacements de confort», a-t-il argumenté.

Au total, 4,3 millions de personnes seraient concernées, soit 10 millions de foyers. Les bénéficiaires sont ceux dont le revenu fait partie «des cinq premiers déciles, c’est-à-dire les 50 % des Français les plus modestes».

Le seuil correspond à moins de 1.314 euros net par mois pour une personne seule, 3.285 euros net par mois pour un couple avec un enfant ou encore 5.255 euros net par mois pour un couple avec trois enfants.

une reconduction de «l'indemnité travailleur»

L'aide est semblable à «l'indemnité travailleur» mise en place au cours des derniers mois et s'appliquera en début de l'année prochaine après son passage au Parlement.

L'ancienne «indemnité travailleur» ne concernait que les personnes ayant un véhicule à moteur et qui l’utilisaient pour se rendre au travail. Les retraités et les personnes sans emplois étaient exclus. L'année dernière, sur les 10 millions de foyers éligibles, seuls sept millions d’entre eux en avaient fait la demande.

Pour ce faire, l'État compte débourser 500 millions d'euros, soit l'équivalent d'une réduction de 20 centimes par litre pendant six mois pour un automobiliste roulant 12.200 km/an avec un véhicule consommant 6,5 litres aux 100 km.

Cette indemnité s'inscrit dans un climat de forte inflation. Le niveau de carburant n'a jamais été aussi élevé. À titre d'exemple, depuis juillet, le litre de gazole a augmenté de 25 centimes et le sans-plomb 98 a franchi la barre des 2 euros. Les tarifs à la pompe ne semblent pas reculer.