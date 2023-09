«On a pris perpétuité avec mes enfants» : la veuve d’Eric Monroy, policier tué au Mans en 2020 par un conducteur ivre, témoigne

Le procès d’un conducteur accusé d’avoir percuté et tué un policier en 2020 au Mans (Sarthe) s’est ouvert ce lundi 25 septembre. Sa veuve a livré son témoignage au micro de CNEWS.

Eric Monroy, policier au Mans, a été mortellement percuté par un chauffeur en état d’ébriété dans la nuit du 5 au 6 août 2020. Alors que le procès de l’accusé s’est ouvert ce lundi 25 septembre, la veuve de la victime s'est exprimée en exclusivité pour CNEWS.

Elle est notamment revenue sur l’impact que le décès soudain de son mari a eu sur leur famille et en particulier sur leur petite fille : «Elle hurle, elle crie, elle pleure […] Elle ne supporte pas d’être séparée de moi, parce qu’elle a peur que je meure aussi. Même trois ans après, le traumatisme est toujours là».

La veuve d’Eric Monroy a confié que sa fille était suivie psychologiquement, «mais très régulièrement elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa». «La douleur est également là» pour les autres filles du couple, plus âgées, a-t-elle continué.

«on veut qu’il aille en prison le plus longtemps possible»

«C’est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, vouloir mourir pour rejoindre leur papa», a déploré la veuve d’Eric Monroy.

«Je ne suis pas sûre qu’on sorte de ce procès avec les réponses à nos questions. Ce qu’on veut, c’est qu’il reconnaisse sa responsabilité totale dans ce qui est arrivé, qu’il aille en prison le plus longtemps possible» a déclaré l’épouse de la victime au sujet de l'audience.

«Nous on a pris perpétuité avec mes enfants. C’est à vie que mon mari et leur papa sera absent, on ne le verra plus jamais» a-t-elle martelé, avant d’ajouter que l’accusé doit comprendre «la gravité des faits, les conséquences de ses actes et qu’il ne recommence plus jamais».