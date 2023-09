Deux adolescents suspectés de harcèlement scolaire interpellés dans leur lycée de La Roche-sur-Yon : ce que l'on sait

Deux élèves d'un lycée de La Roche-sur-Yon (Vendée) ont été interpellés dans leur établissement pour suspicion de harcèlement scolaire, à la suite du signalement d'un élève qui affirme être victime de violences dans les toilettes de l'établissement.

Deux jeunes de 16 et 17 ans scolarisés en première ont été arrêtés pour des faits de «séquestration arbitraire» au sein même du lycée Rosa-Parks, de La Roche-sur-Yon (Vendée), le matin du mardi 26 septembre.

Ils ont été placés en garde-à-vue après le signalement d'un élève de seconde, qui affirme être victime de harcèlement scolaire et de violences dans les toilettes de l'école, a indiqué une source policière à CNEWS.

Plusieurs élèves et membres du personnel du lycée ont été interrogés à ce sujet.

Un des élèves présenté à un magistrat

Selon la même source, l'un des deux élèves scolarisés en première aurait été libéré, tandis que l'autre devait être présenté à un magistrat, dans la matinée de ce mercredi 27 septembre.

Une arrestation similaire avait eu lieu la semaine dernière, dans un collège d'Alfortville (Val-de-Marne), où un élève avait été arrêté et menotté en plein cours, suite à des soupçons de cyberharcèlement sur une lycéenne transgenre de 15 ans, scolarisée dans un autre établissement de la même ville.

L'interpellation avait suscité un vif débat, et la rectrice de l’Académie de Créteil, Julie Benetti, avait alors fermement condamné tout acte de harcèlement et de cyberharcèlement, affirmant qu’il était nécessaire d’y répondre de manière appropriée et adaptée.