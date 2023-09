«Je me bats et je ne lâcherai rien» : la mère de Lina garde espoir après la disparition de sa fille

Ce mercredi 27 septembre, au micro de CNEWS, la mère de Lina est revenue sur la disparition de l’adolescente de 15 ans dans le Bas-Rhin. Elle affirme qu’elle se battra pour sa fille sans relâche. «Elle a besoin que je sois forte pour pouvoir l’aider», a-t-elle dit.

À l’heure où les recherches se poursuivent pour retrouver Lina, adolescente de 15 ans portée disparue depuis samedi dernier dans le Bas-Rhin, la mère de la jeune fille est revenue, ce mercredi 27 septembre sur CNEWS, sur cette disparition inquiétante.

«C’est très compliqué. Je ne vais pas bien, cela est une certitude», a-t-elle dit. «J’essaye de garder le cap parce que c’est comme cela que je vais pouvoir aider Lina. Elle a besoin que je sois forte pour pouvoir l’aider. J’en suis là aujourd’hui», a-t-elle ajouté.

Alors qu’«aucune piste n’est écartée», la mère de Lina garde tout de même espoir. «Je me bats et je ne lâcherai rien», a-t-elle affirmé.

À la suite des deux battues, organisées ce mardi 26 septembre et ayant réuni des gendarmes et plusieurs centaines de volontaires, la mère de la jeune fille a tenu à remercier «tous les gens qui sont venus et qui ont été solidaires avec Lina et moi, tous ceux qui ont été bienveillants». «Cela fait chaud au cœur de voir qu’il y a des tas de bonnes personnes», a-t-elle conclu.

Selon le parquet de Saverne, citant la procureure de la République Aline Clérot, «une opération de sondage des deux plans d’eau situés dans la zone potentielle de disparition de la jeune fille» doit être organisée cet après-midi par la compagnie fluviale de Strasbourg. «Cette unité engagera 10 personnels dont 7 plongeurs», a précisé le parquet.

De plus, une dizaine de gendarmes doivent également effectuer un nouveau ratissage sur le terrain, a appris l’AFP auprès des forces de l’ordre.