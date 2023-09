Agora : voici comment utiliser cette appli qui permet d'échanger avec le gouvernement

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé ce jeudi le lancement d’Agora. Une application qui permet aux citoyens de poser leurs questions directement au gouvernement. Voici comment l'utiliser.

Rapprocher l’action politique des citoyens. Tel est l’objectif de l’application Agora, dont le lancement a été annoncé ce jeudi 28 septembre par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, qui est également ministre en charge du Renouveau démocratique.

Je lance Agora, une application pour vous consulter sur les sujets qui vous concernent.



Aidez-nous à construire les grandes décisions pour notre pays, interrogez-nous directement, votez pour les questions auxquelles les ministres répondront. pic.twitter.com/lcOvw0i4wD — Olivier Véran (@olivierveran) September 28, 2023

Selon lui, la plate-forme gratuite, disponible sur iOS comme sur Android, aurait déjà enregistré un millier de téléchargements en quelques heures. Attention toutefois à bien sélectionner «Agora - Citoyen & Gouv», car plusieurs applications qui n'ont rien de gouvernementales portent déjà un nom similaire.

Agora permet au gouvernement d'organiser des consultations numériques sur un sujet spécifique qui changera chaque mois. À l'ouverture de l'application, l'internaute se retrouve sur la première catégorie «consultations».

En cliquant sur une consultation, liée à un sujet, l'internaute est invité à remplir un questionnaire à choix multiple, après avoir lu le texte d'explication préalablement. Le nombre de questions ainsi que la durée estimée du questionnaire sont indiqués à l'avance.

Des réponses directes de la part des ministres

L'autre fonction «phare» de l'application Agora est la catégorie «questions citoyennes». Lorsqu'il clique dessus, l'internaute voit en premier les réponses aux questions déjà été posées.

Juste en dessous figurent les questions, qu'il peut choisir de filtrer ou non par catégories («agriculture & alimentation», «culture», «éducation & jeunesse», etc.). S'affichent alors les questions déjà posées par d'autres internautes, triables par ordre de popularité ou de publication. L'usager peut alors apporter son vote sous forme de «like» à une question déjà posée, et celles qui remportent le plus de «j'aime» obtiennent une réponse de la part du ministre concerné.

Parmi les premières questions posées dans l'application figurent des sujets au cœur de l'actualité : «Pourquoi ne taxe-t-on pas le kérosène des avions ?» ; «Pourquoi le sujet de l'immigration n'est-il pas mis au référendum des Français pour recueillir leur avis ?».

Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran, s'est déjà engagé à répondre à certaines d'entre elles.

Une question par semaine par internaute

Chaque internaute a le droit à une question par semaine. Pour la poser, il doit cliquer sur le bouton «Poser une question». Plusieurs champs seront alors à remplir en plus de la question, comme la catégorie de celle-ci, le prénom, ou encore des détails supplémentaires (facultatifs) sur ladite interrogation.

Avant de l'envoyer, l'internaute doit cocher une case accompagnée d'une petite phrase certifiant que sa question est conforme à la charte de participation, mise à disposition.

UN «TRIPADVISOR DE LA DÉMOCRATIE»

Le porte-parole du gouvernement a indiqué vouloir faire d'Agora un «TripAdvisor de la démocratie» qui «transcende les clivages politiques».

Les réactions politiques contre cette initiative gouvernementale ne se sont pas faites attendre : «Voilà ce qu'est une Véran-nerie : le jour où le Gvt (gouvernement, ndlr) dégaine un nouveau 49.3, Véran lance une application pour simuler la consultation démocratique», s’est indigné le patron des socialistes Olivier Faure sur X (anciennement Twitter),

La députée de la Drôme et militante écologiste Marie Pochon, dénonce, elle, une «appli pour contourner le parlement».