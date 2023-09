Bac 2024 : on sait désormais la date à laquelle les épreuves vont commencer

Après une édition 2023 contestée en raison du déplacement des épreuves de spécialités de juin à mars, le bac 2024 retrouve un format classique. Les épreuves débuteront dès le 11 juin pour la filière technologique et dès le 18 juin pour le cursus général, selon un courrier du ministère de l'Éducation rendu public ce jeudi.

Le gouvernement rétropédale pour le plus grand bonheur des syndicats d’enseignants et des parents d’élèves. Loin de faire l’unanimité cette année avec des épreuves de spécialités déplacées de juin à mars, le calendrier 2024 du baccalauréat revient aux sources.

Les premières épreuves du baccalauréat général, à savoir celles de philosophie, se tiendront ainsi le 18 juin prochain, selon un courrier du ministère de l'Éducation nationale adressé jeudi aux professeurs et proviseurs des lycées de l’Hexagone.

Ce document indique que «les épreuves de philosophie sont fixées le mardi 18 juin 2024 matin, les épreuves écrites de spécialités sont fixées les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juin et le grand oral à compter du lundi 24 juin et au plus tard le 3 juillet». A noter que les délibérations seront effectuées les 4 et 5 juillet, avant la publication des résultats finaux le 8 juillet.

Pour les élèves de Première, l'épreuve écrite anticipée de français aura lieu le vendredi 14 juin. L’épreuve orale anticipée de français se déroulera du 24 juin au 5 juillet et le Grand oral du 24 juin au 5 juillet.

Concernant le baccalauréat professionnel 2024, les épreuves écrites démarreront du 11 au 14 juin, avant de s’étaler du 18 au 21 juin puis du 24 au 26 juin.

Enfin, les épreuves de rattrapage pour les filières générales et technologiques, ainsi que l'épreuve de contrôle du bac professionnel, se dérouleront dans toutes les académies jusqu'au jeudi 11 juillet inclus.

L’épreuve de français et le Grand oral modifiés

Le ministère précise dans le document relayé jeudi certains ajustements liés aux épreuves de français et au grand oral. Ce dernier réduit de 20 à 16 le nombre minimal de textes étudié par l’élève lors de sa présentation à l’épreuve orale anticipée de français au baccalauréat général.

Le contenu du grand oral est également modifié pour la prochaine édition du baccalauréat. La troisième partie d’une durée de cinq minutes, visant à échanger sur le projet d’orientation du candidat, est supprimée. Dix minutes seront consacrées à la première partie, à savoir une question liée à l’un des enseignements de spécialité et dix minutes à la seconde, un échange autour du programme de spécialité.

Autre nouveauté : les étudiants de Seconde devront effectuer un stage en entreprise, dans une association ou dans un service public pour une durée de deux semaines du 17 au 28 juin. A noter enfin que les épreuves du brevet 2024 se tiendront les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024.

Des épreuves de spécialités du bac 2023 critiquées

Ce retour à un calendrier plus classique du bac en 2024 fait suite aux innombrables critiques des parents d’élèves et des syndicats enseignants concernant le déplacement des épreuves de spécialités du bac de juin à mars en 2023. D’après ces derniers, l’organisation mise en place pour la dernière édition du baccalauréat favorisait l’absentéisme et la démotivation des élèves lors du dernier semestre.

Pour rappel, la note du bac repose aujourd’hui à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves passées en classe de Terminale comme celles de spécialités, de philosophie et le grand oral.