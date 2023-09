Ce qui va changer en 2024 pour les communes de moins de 2.000 habitants

Les communes de moins de 2.000 habitants vont devoir alimenter une base nationale des adresses qui permettra de géolocaliser chaque habitation, afin de faciliter des services publics et privés.

Vivre dans une commune de 2.000 habitants peut être un casse-tête dans certains domaines. En effet, aucun texte de loi n’oblige les villages à nommer et numéroter leurs rues. Avec la loi 3DS promulguée en février 2022, les communes vont avoir jusqu’à 2024 pour pouvoir corriger cela et clarifier les choses.

Elles alimenteront une base nationale des adresses qui permettra de géolocaliser chaque habitation, afin de faciliter des services publics et privés (raccordement à la fibre optique, livraisons).

Le problème était que depuis de nombreuses années, cette base de données était remplie par six organismes, dont la Poste, et parfois les adresses étaient doublées, mélangées ou placées aux mauvais endroits.

La géolocalisation précise des adresses

De nombreux services publics et privés ont besoin de connaître la géolocalisation précise des adresses. C’est le cas notamment des services de secours pour pouvoir se rendre le plus vite possible sur les lieux d’une urgence ou encore des opérateurs de télécommunications pour pouvoir raccorder des logements à la fibre.

La base de données sera disponible en open data et réutilisable par tous. La loi consacre expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies. Afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales, le besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.

Elle prévoit également que les communes fournissent les données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l’État. Il s’agit d’alimenter la base adresses nationale depuis des bases adresses locales.