«On est en vie et c'est l'essentiel» : encore bouleversé, Bruno Guillon revient sur son agression

Au lendemain du violent home-jacking dont il a été victime, l'animateur Bruno Guillon est revenu ce jeudi matin à l'antenne de Fun Radio. Entre rires et émotion, il a évoqué son agression.

«On est en vie et c'est l'essentiel». C'est ce qu'a souligné Bruno Guillon ce jeudi 28 septembre, revenant au micro de Fun Radio sur l'agression dont il a été victime avec sa famille dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile.

«Je pense que vous avez vu comme tout le monde ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression», a-t-il d'abord lancé, confiant être encore «bouleversé» par le home-jacking.

Bruno Guillon a ensuite expliqué avoir tiré des leçons de cette terrible mésaventure. «La première c'est qu'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je crois que l'amour des gens c'est ce qu'il y a de plus important», a-t-il souligné. L'animateur a expliqué avoir reçu des «milliers de messages» de proches mais aussi d'auditeurs et de télespectateurs après la révélation de l'agression.

Bien que très ému de ce qu'il a vécu, Bruno Guillon n'a rien perdu de son humour, plaisantant même sur la situation. «La deuxième leçon que je retiens (...) c'est qu'il faut garder un slip quand on dort. On sait jamais comment on va être réveillé le matin», a-t-il lancé, sous les rires de ses collègues. Et d'ajouter : «J’ai passé une demi-heure avec un pétard sur le front, les mains attachées dans le dos, et à poil !».

L'animateur et sa famille se trouvaient à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines) dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, lorsque quatre individus se sont introduits chez eux en brisant la vitre d'une chambre.

Les malfaiteurs ont ensuité été chercher le présentateur dans sa chambre, lui ont mis une arme sur la tempe et l'ont fait se rendre dans la chambre de son fils de 14 ans avec sa compagne, qui a été ligotée et bâillonnée. Les cambrioleurs sont partis peu avant 4h du matin, emportant des montres, des bijoux et des sacs.